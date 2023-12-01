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Sektörün yeni oyuncusu STORISH hayata geçti!

8 Farklı sektörde hizmet veren, her biri hizmet verdiği sektörün önemli oyuncusu olan 30 şirketi bünyesinde bulunduran Erciyes Anadolu Holding'in yeni markası Storish, mobilya, dekorasyon ve aksesuar başta olmak üzere evinizdeki birçok ihtiyacı karşılamak için hazırlıklarını tamamlayarak storish.com'da hayata geçti.

1 Aralık 2023 Cuma 17:49 - Güncelleme:
Sektörün yeni oyuncusu STORISH hayata geçti!
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Türkiye'de 40 bine yakın küçük ve orta ölçekli mobilya üreticisi bulunmakta. Türkiye'nin değerli kaynağı bu üreticilerin ürünlerini, sahip olduğu büyük tedarik gücü ile e-ticaret deneyim mağazacılığı üzerinden tüketicileri ile buluşturacak Storish, rekabetçi fiyatları ile birlikte sunduğu hızlı ve randevulu teslimat, ücretsiz kurulum gibi hizmetleri ile sektörde rakiplerinden ayrışıyor.

Hızlı teslimat, sorunsuz kurulum, satış sonrası hizmetleri ile birlikte kaliteli ürün ve yüksek müşteri memnuniyetini önceliğinde tutan Storish, aynı zamanda yakında açacağı deneyim mağazaları ile tüketicilerine ürünlerinin kalitesini yakından inceleme fırsatı sunacak.

Oturma Grupları, Yatak, Baza, Başlık ve Yemek Odaları, Genç ve Bebek Odaları, Bahçe ve Mutfak Mobilyaları, Halı, Ev Tekstili ve Aksesuar ürün grupları ile ev mobilya ve dekorasyonuna dair pek çok ürün grubunu bünyesinde bulunduran ve "yenilik ve gelişimde süreklilik" vizyonu ile hayatına başlayan Storish, e-ticaret sitesinde 2500'den fazla ürünü tüketicisi ile buluşturuyor.

Erciyes Anadolu Holding çatısı altında yer alan her marka ve şirket gibi Storish; ulusal ve uluslararası arenada sürdürülebilir büyüme odağıyla, ülke ekonomisine ve toplumsal gelişime katkı sağlamayı kendine misyon ediniyor, "Evim için Alışveriş sloganı" ile tüketicileri kaliteli e-ticaret alışveriş deneyimi yaşamak için storish.com adresine davet ediyor.

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