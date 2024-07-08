Sel bölgesi için 7 UMKE timi ve 22 ambulans görevlendirildi

Sağlık Bakanlığı, Ordu, Samsun, Muş, Erzurum, Elazığ ve Ağrı'da selden etkilenen bölgelerde 7 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timi ve 22 ambulansın görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel baskınlarında Muş ve Ordu'da hayatını kaybeden 2 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dilendi.

Ordu, Samsun, Muş, Erzurum, Elazığ ve Ağrı illerimizde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel baskınlarında;



Muş ve Ordu'da hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.



Selden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımıza geçmiş... — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) July 8, 2024

Selden etkilenen bölgelerdekilere "geçmiş olsun" dileklerinin iletildiği açıklamada, bölgeye 7 UMKE timi ve 22 ambulansın görevlendirildiği kaydedildi.