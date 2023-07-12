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Sel bölgesine acil ihtiyaçlar için ilk etapta 2 milyon TL kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için bölgeye ilk etapta 2 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

IHA12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:00 - Güncelleme:
Sel bölgesine acil ihtiyaçlar için ilk etapta 2 milyon TL kaynak aktarıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için bölgeye ilk etapta 2 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Düzce'de 9 Temmuz tarihinde yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, afetten etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını açıkladı. Bakan Göktaş, ilk tespitlere göre 13 mahalle ve 23 köyde ikamet eden 400'ün üzerinde hanenin afetten etkilendiğini belirterek, "Hasar tespit çalışmaları devam ederken afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hane başı olmak üzere 5 bin TL'ye kadar nakdi destekte bulunacağız. Bu kapsamda Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ilk etapta 2 milyon TL kaynak aktardık" dedi.

  • sel felaketi
  • Düzce
  • acil ihtiyaçlar

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