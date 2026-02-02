İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4985
  • EURO
    51,5907
  • ALTIN
    6407.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sel mezarlığı vurdu! Mezar yerleri karıştı, kabirler çöktü
Güncel

Sel mezarlığı vurdu! Mezar yerleri karıştı, kabirler çöktü

Adana'da sel sularının çekilmesiyle mezar yerleri karıştı, kabirler çöktü. Yağmurun ardından mezarlığa akın eden vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini bulabilmek için çamur içinde onarım yapmaya, mezarlara toprak bırakmaya çalıştı. Selin ardından ortaya çıkan tablo, 'ölüye bile huzur yok' dedirtti.

IHA2 Şubat 2026 Pazartesi 09:44 - Güncelleme:
Sel mezarlığı vurdu! Mezar yerleri karıştı, kabirler çöktü
ABONE OL

Adana'da yaşanan selde zarar gören Buruk Mezarlığı'nda suların çekilmesiyle birlikte bazı mezar yerlerinin belirsizleştiği, birçoğunun ise çöktüğü belirlendi. Yakınlarının kabirlerini merak edip mezarlığa gelen aileler gördükleri manzara karşısında tepki gösterdi.

Cuma ve cumartesi günleri metrekareye 138 kilogram yağmur düşmesiyle birlikte Adana adeta felaketi yaşadı. Altyapı yetersizliği nedeniyle yollar göle döndü, evleri su bastı, dereler ve sulama kanalları taştı. Selden en ağır darbeyi ise merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı aldı. Bölgeden geçen derenin taşmasıyla mezarlık tamamen su altında kaldı. Sular çekildiğinde ise korkunç tablo ortaya çıktı. Mezarlar çöktü, bazıları tamamen kayboldu. Yağmurun ardından mezarlığa akın eden vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini bulabilmek için çamur içinde onarım yapmaya, mezarlara toprak bırakmaya çalıştı. Selin ardından ortaya çıkan tablo, 'ölüye bile huzur yok' dedirtti.

"MEZARLAR DNA TESTİYLE Mİ BULUNACAK"

Yakınının mezarını görmeye gelen İlksan Bıçak, "Bu adaletsizliğe karşıyım. Bu kadar insanın mezarı kaybolmuş. DNA testiyle mi bulunacak? Belediyeler neden çalışmıyor? Bu resmen yolsuzluk. Ölüye saygısı olmayanın, insana da saygısı olmaz" sözleriyle tepki gösterdi.

Vatandaşlardan Mehmet Karadeniz ise, "Bu mezarlar yapılırken yollar düzenlenmeliydi. Yakından geçen dereye önlem alınabilirdi. Bizim mezarlıklarımızın hepsi aynı durumda" dedi.

Kadir Karadeniz de, "Ölülerimiz yerinde bile rahat edemiyor. Belediye bu konuda sınıfta kaldı. En azından mezar aralarına parke döşenebilirdi" derken Ramazan Kükrek ise, "Mezarlarımız suların altında kaldı, şu an mezarlarımızı bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Buruk Mezarlığı'ndaki facianın sorumlularının hesap vermesini ve benzer felaketlerin yaşanmaması için acil önlem alınmasını istedi.

  • mezarlık sorunu
  • sel felaketi
  • toprak çökmesi

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.