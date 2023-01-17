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''Selam almadı diye kafasından vurdu''

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir barda çıkan tartışma sonucu bir kişi ağır yaralanmış 1 kişi tutuklanmış 3 kişi de adli kontrol şartı ile salıverilmişti. Tartıştığı kişinin kafasına silah dayayarak yaralayan ve olay yerinden kaçan zanlının ifadesinde arkadaşının selamını almadığı için kavganın çıktığını ifade etti.

IHA17 Ocak 2023 Salı 14:02 - Güncelleme:
''Selam almadı diye kafasından vurdu''
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Olay, Pazar gecesi Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir barda B.S. (21) ile M.T.A. (21) arasında tartışma çıktı. Daha sonra M.T.A. isimli genç barın karşısında bulunan Gazi Mehmet İlgün Parkı'nda B.S.'nin kafasına silah dayadı. Kısa süre sonra silahı ateşleyen M.T.A., B.S.'yi kafasından yaraladı. Olayın ardından saldırgan M.T.A. kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından B.S.'yi ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri parkta yaptığı çalışmada bahse konu olaya ait olduğu tespit edilen boş bir kovan buldu. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan M.T.A.'nın yakalanması için çalışma sonucu Aktaş Mahallesi'ndeki bir işletmede olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipleri M.T.A.'yı, F.K.K. isimli bir arkadaşı ile birlikte kıskıvrak yakaladı.

"SELAM ALMADI DİYE KAFASINDAN VURDU"

Dün çıkarıldığı mahkemede tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen M.T.A.'nın ifadesinde tartışmanın B.S.'nin selamını almaması ve karşılıklı sözlü tartışma üzerine çıktığı öğrenildi. M.T.A. tarafından silahla kafasından vurulan ağır yaralı olarak Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma hastanesinde ameliyata alınan ve tedavisi süren 21 yaşındaki B.S nin hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi edinildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.E., F.K.K. ve V.A. isimli 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.T.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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