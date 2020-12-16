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Selam Tevhid Kumpası davasında ceza yağdı!

Selam Tevhid kumpası davasında, 20'si ağırlaştırılmış 29 kişiye müebbet hapis cezası verildi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 12:40 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:50
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Selam Tevhid kumpası davasında, 20'si ağırlaştırılmış 29 kişiye müebbet hapis cezası verildi.

FETÖ'NÜN GİZLİ KUMPASI

FETÖ üyesi sanıklarca 2010-2014 yılları arasında sözde Selam Tevhid (Kudüs Ordusu) Terör Örgütü adı altında gizlice yürütülen soruşturma, FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişiminin başarısız olmasının ardından gün yüzüne çıkarılmıştı. Bu soruşturma üzerinden FETÖ'cülerin binlerce insanı, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarını dinlediği belirlenmişti. FETÖ'nün adliye ve emniyetteki elemanları aracılığıyla kurgulanan soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. Hükümeti, Milli İstihbarat Teşkilatı, TRT, YÖK gibi birçok kurum, kuruluş, vakıf ve derneğin hedef alındığı tespit edilmişti. 17-25 Aralık operasyonlarının başarısız olması üzerine FETÖ bu kumpas soruşturmasını operasyona dönüştürememişti.

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