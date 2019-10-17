YPG/PKK'lı Yunan anarşistlerden Atatürk Evi’ne saldırı girişimi!

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Selanik’te Atatürk Evi’ne saldırı girişimi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı, PKK/PYD/YPG ile bağlantılı Yunan anarşist grupların bugün Atatürk Evi’ne yönelik bir eylem girişiminde bulunduğunu açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı, PKK/PYD/YPG ile bağlantılı Yunan anarşist grupların bugün Selanik'teki Atatürk Evi’ne yönelik bir eylem girişiminde bulunduğunu, saldırganların polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı.
 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un açıklamasından satır başları şu şekilde:
 
PKK/PYD/YPG terör örgütü bünyesinde terörist faaliyetler yürüttükleri de bilinen Yunan anarşist gruplar tarafından bugün (17 Ekim) saat 11.00 sularında Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi’ne yönelik bir eylem teşebbüsünde bulunulmuştur.
 
Eylemciler, Başkonsolosluğumuz görevlilerince Atatürk Evi'nin bahçesinde kontrol altına alınmış ve bilahare Türk Milleti için son derece yüksek manevi değeri olan Atatürk Evi’nin ve Başkonsolosluğumuz mensuplarının can ve mal güvenliğine zarar gelmesine fırsat kalmadan Yunan polisince gözaltında Başkonsolosluğumuz bahçesinden çıkarılmışlardır.
 
Yunan makamlarından beklentilerimiz, bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleri, misyonlarımızın ve personelinin korunmasına yönelik titiz tedbirler almaları, her hal ve karda, failleri yargı önüne çıkararak hak ettikleri şekilde cezalandırmalarının sağlanmasıdır. 

Başkan Erdoğan, SKY News muhabirinin ´ABD´ sorusuna bu yanıtı verdi

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