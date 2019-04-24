Selanik'te sözde soykırım provokasyonu: Yunan polisi ile göstericiler arasında arbede yaşandı Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu yakınlarında sözde Ermeni soykırımını anma gününü bahane ederek gösteri düzenleyen polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.