Selanik'te sözde soykırım provokasyonu: Yunan polisi ile göstericiler arasında arbede yaşandı
Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu yakınlarında sözde Ermeni soykırımını anma gününü bahane ederek gösteri düzenleyen polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.
- AA
Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu yakınlarında sözde Ermeni soykırımını anma gününü bahane ederek gösteri düzenleyen polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.
Selanik kent merkezinde toplanarak Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'na yürüyen göstericiler polis barikatıyla karşılaştı.
Başkonsolosluk binasına bildiri asmak isteyen bir grubun talebinin reddedilmesi üzerine göstericiler polis barikatını aşmak istedi.
Çıkan arbedeye Yunan çevik kuvvet ekipleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahalede bulundu.
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