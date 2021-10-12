Selçuk Bayraktar 15 yıl önce denedi! Büyük gurur: Yeniden ağırlamak istiyoruz

AA 12 Ekim 2021 Salı 14:33 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 14:33

Şırnak'ın Akçay köyünün sakinleri, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, 15 yıl önce otomatik iniş kalkış deneme uçuşları Gabar Dağı'nda yapılan ve terörle mücadele operasyonlarında başarıyla kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) başarısıyla gurur duyuyor.

Türkiye'de üretilen ve ilk denemeleri Gabar Dağı'nda yapılan İHA'lar, teknoloji dünyasında artık bir marka oldu.

İç güvenlik operasyonlarında ve sınır ötesindeki operasyonlarda güvenlik güçlerinin en büyük yardımcılarından olan İHA ve SİHA'lar, operasyonlarda hava gücü olarak önemli katkı sağlıyor.

Türkiye'nin ileri teknolojileri kullanarak ürettiği İHA ve SİHA'lar, terörle mücadelede ve sınır güvenliğinde etkin şekilde kullanılıyor.

Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerindeki Akçay köyünün sakinleri için, mini İHA'ların ilk deneme uçuşlarından birinin 2006 yılında yörede yapılması gurur vesilesi oldu.

Şırnaklılar, Türk savunma sanayisinin gökyüzündeki gözbebeği haline gelen ve yurt dışında da ilgi gören İHA'ların 15 yıl önceki uçuş denemelerine katılan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı yeniden köylerinde ağırlamak istiyor.

- "BÖYLE İCAT YAPIP, MİLLETİMİZİ RAHATA KAVUŞTURDUKLARI İÇİN MEMNUNUZ"

Akçay köyünün 24 yaşındaki muhtarı Ramazan Yılmaz, AA muhabirine, Selçuk Bayraktar ve ekibinin yaklaşık 15 sene önce İHA deneme uçuşlarını köylerinde yaptığını söyledi.

O dönem deneme uçuşları sırasında bazı İHA'ların araziye düştüğünü dile getiren Yılmaz, "Düşen İHA'ları alıp nizamiyeye teslim ediyorduk. Bizi şeker, çikolata ile ödüllendiriyorlardı. Çocuktuk, heyecanlanıyorduk. Sürekli havaya bakıyorduk. Çikolata alalım diye düşmesini bekliyorduk." dedi.

Yılmaz, Bayraktar ve ekibinin o dönem sık sık köylerini ziyaret ettiğini belirterek, ülkeye büyük katkısı olan İHA'ların deneme uçuşlarının köylerinde yapılmasından gurur duyduklarını aktardı.

Bölgede tesis edilen huzur ve güven ortamına değinen Yılmaz, "Artık köylere geri dönüş oldu. Herkes rahatlıkla gezebiliyor. O dönemler köyün yukarısına çıktın mı çatışma çıkıyordu. Şimdi çobanlar hayvanları rahatlıkla otlatabiliyor. İnsanlar bağına, bahçesine rahatlıkla gidebiliyor. Böyle bir icat yapıp, milletimizi rahata kavuşturdukları için memnunuz." diye konuştu.

Yılmaz, BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin Şırnak'ta uçuş yapmasını istediklerini belirtti.

Selçuk Bayraktar'ı köylerine davet eden Yılmaz, "Kendisini ve ekibini burada ağırlamak istiyoruz. Hatıralarımız canlanır." ifadelerini kullandı.

- "İHA VE SİHA'LAR BİZİ BEKÇİ GİBİ KORUYOR"

Komşu Kayaboyu köyü muhtarı Hakan Vural (31) da İHA'ların dünyada ses getiren başarısından gurur duyduklarını belirtti.

"O zaman küçüktük. Bunun ne için yapıldığını çok bilmiyorduk. Küçük uçaklar uçuruluyordu. Zamanla bunun değerini çok iyi anladık." diyen Vural, bölgede sağlanan huzurdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vural, "Eskiden bu dağlara çıkamıyorduk. İHA ve SİHA'lar bizi bekçi gibi koruyor. Çobanlarımız sürülerini huzurla otlatıyor. Huzurlu ve mutluyuz. Selçuk Bayraktar'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisini de köyümüze davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Akçay köyünde yaşayan vatandaşlardan 72 yaşındaki Rasim Yılmaz, terör nedeniyle bölgenin büyük sıkıntılar yaşadığını anlatarak, İHA'ların devlete ve millete sağladığı faydadan dolayı sevinç duyduklarını aktardı.

Hasan İnce de geçmişte yaşanan terör saldırılarına değinerek, "İHA ve SİHA'lar çıktıktan sonra hepimiz gerçekten çok rahatladık. Bağımıza, bahçemize gidebiliyoruz." dedi.

Asker Yılmaz (24) ise gurur duydukları İHA'ların uçuş denemelerini o dönem heyecanla izlediklerini anlattı.

Yılmaz, "Hep merak ediyorduk bunlar ne işe yarayacak diye. Şimdi çok iyi anladık. Televizyonda görüyoruz. Bunlar ilk Akçay'da uçuruldu diyoruz ve mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz." diye konuştu.