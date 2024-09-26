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Güncel

Selçuk Bayraktar: Bizler TAKOZ'ları kaldırıp tarih yazacağız, yeni nesiller uzay araçları yapacak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havacılık alanında engelleri kaldırıp tarih yazacaklarını belirterek, 'Yeni nesiller uzay araçları yapacak' dedi.

Star Gazetesi26 Eylül 2024 Perşembe 22:27 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar: Bizler TAKOZ'ları kaldırıp tarih yazacağız, yeni nesiller uzay araçları yapacak
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, gelecek nesillerle ilgili beklentisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

X hesabından bir video paylaşan Bayraktar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bundan sonraki nesiller uzay araçları yapacak. Bizden sonra yine. Çok daha iyilerini yapacak ama takozları kaldırmayı beceremezlerse hiçbir şey yapamayacaklar. Yüzyıllardır olduğu gibi. Bizler TAKOZ'ları kaldırıp tarih yazacağız."

Paylaşımında HEDEF KIZILELMA etiketini kullanan Bayraktar, gönderisine Hedef KIZILELMA Belgeseli'nin linkini de ekledi.

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