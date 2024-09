Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, gelecek nesillerle ilgili beklentisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

X hesabından bir video paylaşan Bayraktar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bundan sonraki nesiller uzay araçları yapacak. Bizden sonra yine. Çok daha iyilerini yapacak ama takozları kaldırmayı beceremezlerse hiçbir şey yapamayacaklar. Yüzyıllardır olduğu gibi. Bizler TAKOZ'ları kaldırıp tarih yazacağız."

We will remove barriers and make history. Future generations will build spacecrafts.



