Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, gelecek nesillerle ilgili beklentisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.
X hesabından bir video paylaşan Bayraktar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bundan sonraki nesiller uzay araçları yapacak. Bizden sonra yine. Çok daha iyilerini yapacak ama takozları kaldırmayı beceremezlerse hiçbir şey yapamayacaklar. Yüzyıllardır olduğu gibi. Bizler TAKOZ'ları kaldırıp tarih yazacağız."
Bizler #TAKOZ'ları kaldırıp tarih yazacağız; yeni nesiller uzay araçları yapacak.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) September 26, 2024
HEDEF #KIZILELMA ✈️����
We will remove barriers and make history. Future generations will build spacecrafts.
�� 1. & 2. Bölümü Tek Parça İzlemek için / Watch Episodes 1 & 2 Together in a Single... pic.twitter.com/Es3cD0DZd7
Paylaşımında HEDEF KIZILELMA etiketini kullanan Bayraktar, gönderisine Hedef KIZILELMA Belgeseli'nin linkini de ekledi.