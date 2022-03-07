Selçuk Bayraktar duyurdu: Sonuçlar açıklandı

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından 27 ilde gerçekleştirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Deneyap Teknoloji Atölyeleri tarafından düzenlenen sınav sonuçları açıklandı.
Sınav hakkında paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar şu ifadelere yer verdi:
#MilliTeknolojiHamlesi'nin geleceğine yön verecek genç kardeşlerim, #DENEYAP sınav sonuçları açıklandı. Sınavlara katılan tüm kardeşlerimi tebrik ederim. Sizin ufkunuzda doğacak ülkemizin güneş yüzlü günleri...
#MilliTeknolojiHamlesi'nin geleceğine yön verecek genç kardeşlerim,#DENEYAP sınav sonuçları açıklandı.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 7, 2022
Sınavlara katılan tüm kardeşlerimi tebrik ederim.
Sizin ufkunuzda doğacak ülkemizin güneş yüzlü günleri...
Sonuçlar �� https://t.co/PKLcsOMqRd https://t.co/2Wpu3JnrMp