Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar festivalin düzenlendiği alan olan ANFAŞ Fuar Alanı'nda yarışmacılarla bir araya gelerek söyleşi yaptı.

Yarışmacıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bayraktar, soruları cevaplayıp hayallerini ve bugünlere nasıl geldiğini anlattı. 'Bu işe nasıl başladınız?' sorusuna Bayraktar, "Bizlere ilham olan şey maalesef ülkemizin bir terör belasına maruz kalmasıydı. Havacılığa olan sevdamız ben 8 yaşındayken babam beni aldı ve uçmaya götürdü. Bizler de bir çocuk gelsin ve uçağa dokunsun, insanlığa çare olsun diye yapıyoruz bu festivalleri" dedi.

Bir başka yarışmacının 'Bu işe başladığınızda buraya kadar geleceğinizi düşündünüz mü?' sorusuna da yanıt veren Bayraktar, yarışmaya katılan ekiplerle tanıştığında azim ve kararlı çalışmalarına hayran kaldığını söyledi. Yarışmaya katılan ekiplerin enerjilerine ve azmine baktığında dünyada yapamayacakları işin olmadığına inandığını belirten Bayraktar, "Bir mühendis olarak yıllarca yurt dışında kaldım. Dünyanın en iyi takımlarıyla da çalıştım. Bizim başladığımız yere göre sizlerin çıtayı daha yükseğe taşıyacağını düşünüyorum. Bizim neslimizde bırakın bir uçağı tasarlamayı ki Baykar şu anda dünyanın en büyük insansız hava aracı markası. Türkiye'nin böyle markaları çıkartabilme ihtimalini hayal dahi edemezdik. En fazla yabancı bir markada bakım mühendisi, o firmanın satış elemanı olmak en büyük hayalimizdi. Artık tüm bunlar bir anlamda yapılmış ve başarılmış işler" diye konuştu.

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'in yeni adresini duyurdu

Bir şeyler üretirken sorunlarla da karşılaştıklarını ve sorunları ortadan kaldırmak için büyük çaba harcadıklarını belirten Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bizler sabahlara kadar çalıştık. Binlerce farklı problemin çözülmesiyle bir hava aracınız uçuyor. Uçması için bir sebep varken uçmaması için binlerce sebep var. Bu sorunları ortadan kaldırınca hava aracınız uçabiliyor. Özellikle Türkiye'de öğrenilmiş çaresizlik yıkıldı. Büyük bir özgüven inşa edildi. Havacılık ve teknoloji alanında girişimler de devam ediyor ama henüz hak ettiği yerde değil. İddialı ve dünyaya damga vuracak girişimler olmalı" diye konuştu.

Bayraktar, küçükken pilot olmayı hayal ettiğini ve model uçaklarla tanışınca hayallerini gerçekleştirmeye adım adım ilerlediğini söyledi. Çocukların bir uçağa dokunup bir şeyler üretmek için kendinde güç bulsun diye festivaller ve projeler düzenlediklerini de anlatan Selçuk Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bir çocuk gelsin, toplum yararına bir festival olsun. Kiminin gelme imkanı da yok. O en ücra köşedeki çocuğu dahi getirip bir uçağa dokunsun ve ülkemiz için bir şeyler üretsin düşüncesiyle hareket ediyoruz. Dünya maalesef çok korkunç bir karanlığa doğru gidiyor. Dünya maalesef vahşi duyguları kamçılanmış güdülerle, teknoloji tekellerinin oluşturduğu, insanların manipüle ettiği bir yer haline dönüyor. Kadim medeniyetimizden aldığımız ilhamla, dünyayı farklı bir noktaya taşıyacak girişimlerin buralardan çıkacağına inanıyoruz."