Selçuk Bayraktar Next Sosyal'e katılan eşini bu sözlerle karşıladı

Yerli ve milli imkanlarla, Teknofest girişimcisi gençler tarafından geliştirilen sosyal medya platformu Next Teknofest Sosyal, geçtiğimiz gün genel kullanıma açıldı. 'Sosyal Medyadaki Buluşma Yerimiz' ve 'Biz Yaptık' mottosuyla duyurulan uygulamaya birkaç günde yüz binlerce vatandaş kayıt oldu.

Platformda üyelik açan bir isim de platformun öncüsü, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar oldu.

Eşinin ilk paylaşımını alıntılayan Selçuk Bayraktar, "Sizi burada görmek de, nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu... Hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Yerli uygulama NEXT Teknofest global devleri solladı! En çok indirilen sosyal ağ oldu

"Kendi sosyal medyamızı geliştirdik"