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Selçuk Bayraktar Next Sosyal'e katılan eşini bu sözlerle karşıladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, öncüsü olduğu yerli ve milli yerli sosyal medya uygulaması Next Teknofest Sosyal'e katılan eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı 'Sizi burada görmek de, nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu... Hoş geldiniz' ifadeleriyle karşıladı.

HABER MERKEZİ25 Temmuz 2025 Cuma 08:23 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar Next Sosyal'e katılan eşini bu sözlerle karşıladı
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Yerli ve milli imkanlarla, Teknofest girişimcisi gençler tarafından geliştirilen sosyal medya platformu Next Teknofest Sosyal, geçtiğimiz gün genel kullanıma açıldı. 'Sosyal Medyadaki Buluşma Yerimiz' ve 'Biz Yaptık' mottosuyla duyurulan uygulamaya birkaç günde yüz binlerce vatandaş kayıt oldu.

Platformda üyelik açan bir isim de platformun öncüsü, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar oldu.

Eşinin ilk paylaşımını alıntılayan Selçuk Bayraktar, "Sizi burada görmek de, nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu... Hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

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