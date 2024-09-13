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Selçuk Bayraktar: ‘Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı' başvuruları başladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 5 bin gencin eğitimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı' başvurularının başladığını açıkladı.

Star Gazetesi13 Eylül 2024 Cuma 20:27 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar: ‘Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı' başvuruları başladı
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"5 bin genç kardeşimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla başlattığımız ❝ Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı❞ başvuruları başladı! 81 ildeki ortaokul, lise veya üniversitelerde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için ❝Eğitim Destek Burs Programı❞İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz için ❝Yükselen Yıldız Burs Programı❞ Türkiye genelinde tüm üniversitelerin hazırlık, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerimiz için ❝Sen Geleceksin Burs Programı❞ 81 ildeki üniversitelerin Temel Bilimler, Mühendislik, PDR, Psikoloji, Sosyoloji, Eğitim Fakültesi (Sayısal Bölümler) bölümlerinde eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz için ❝Eğitmen Mentor Burs Programı❞

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