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Selçuk Bayraktar paylaştı, büyük ilgi gördü

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından büyük ilgi çeken bir paylaşıma imza attı.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 07:42 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 07:42
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BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'de çok konuşulan Rizeli Astronotun babaannesiyle telefonda görüştü.

Sosyal medya hesabından videoyu alıntılayan Bayraktar, 'Teyzecuum uyandır oni... Bu işler yatarak olmayi. Daha yapacak çok işimuz var..' ifadelerine yer verdi.

Rize'de, kıl çorap, lastik ayakkabı ve arıcı kıyafeti giyip, motosiklet kaskı takarak kendilerini astronota benzeten gencin ünü, kısa sürede ülke sınırlarını aşmıştı.

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