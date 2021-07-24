Selçuk Bayraktar paylaştı, büyük ilgi gördü

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'de çok konuşulan Rizeli Astronotun babaannesiyle telefonda görüştü.
Sosyal medya hesabından videoyu alıntılayan Bayraktar, 'Teyzecuum uyandır oni... Bu işler yatarak olmayi. Daha yapacak çok işimuz var..' ifadelerine yer verdi.
Teyzecuum uyandır oni...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 23, 2021
Bu işler yatarak olmayi..��
Daha yapacak çok işimuz var..#MilliTeknolojiHamlesi �������� https://t.co/UEdmfC5igO
Rize'de, kıl çorap, lastik ayakkabı ve arıcı kıyafeti giyip, motosiklet kaskı takarak kendilerini astronota benzeten gencin ünü, kısa sürede ülke sınırlarını aşmıştı.