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Selçuk Bayraktar paylaştı: Türk İHA'sından Yunan sınırında anlamlı devriye! Uçuş kodu dikkat çekti

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde 1453TB2 uçuş koduyla havalanan Bayraktar-TB2 Yunanistan sınırında devriye uçuşu icra etti. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, uçuşa ait görseli sosyal medya hesabından paylaştı.

29 Mayıs 2020 Cuma 08:27 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 08:27
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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümüne nedeniyle Yunanistan sınırında 1453TB2 uçuş koduyla devriye atan Bayraktar-TB2 isimli İHA'nın görselini sosyal medya hesabı Twitter hesabından paylaştı.

GENÇLER ECDADININ İZİNDE YÜRÜYOR

Selçuk Bayraktar paylaşımında "En Sevgili tarafından müjdelenen İstanbul'u 21 yaşında fetheden, çağın teknolojisinde öncü bir hükümdar. Bugün, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimiz ecdadının izinde inançla yürüyor, bilim ve teknolojide ilerliyor.#İstanbulunFethi'nin yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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