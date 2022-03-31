Selçuk Bayraktar resmen duyurdu: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar...

T3 Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 2019 yılında T3 Vakfı aleyhinde başlatılan kirli kampanya hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar... Bu, 2019 yerel seçim döneminde vakfımız aleyhine başlatılan kirli kampanyayı ve İBB'den para aldığı yalanını ilk yayan gazeteci müsveddesi. Gazetecilik; yalancılık sahtekarlık yüzsüzlük arsızlık da değildir! #GazetecilikMüfterilikDeğildir

T3 VAKFI: 30 BİN TL GELDİ

T3 Vakfı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "İftira zincirinin ilk halkası olan müfteriye karşı açtığımız dava sonuçlandı. Etik ve ahlaktan taviz vermeyecek gazeteciler yetiştirmek üzere oluşturduğumuz burs programına 30.000 TL'lik bir ilave de Çiğdem Toker aleyhine açtığımız davadan geldi. " ifadeleri kullanıldı.