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Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST KKTC, beklediğimizden daha yoğun ilgiyle karşılaştı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 'TEKNOFEST KKTC, beklediğimizden daha yoğun ilgiyle karşılaştı. Kayıttan çok daha fazla katılım olduğunu görüyoruz. 96 katılımcı kurumun stantları var' dedi.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 17:56 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST KKTC, beklediğimizden daha yoğun ilgiyle karşılaştı
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AA'nın global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor.

Festival alanında TEKNOFEST paydaşlarıyla bir araya gelen Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının standına da ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz'le görüşen Bayraktar, görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

Bayraktar, kardeş vatan KKTC'de düzenledikleri TEKNOFEST'in tam bağımsızlığın ve geleceğe damgasını vuracak gençlerin meydanı olduğunu söyledi.

TEKNOFEST KKTC'de yaklaşık 1100 finalistin ve 22 ülkeden katılımcıların olduğunu belirten Bayraktar, "TEKNOFEST, muhteşem coşkuyla devam ediyor. Bugün kapılarını açtı, 4 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek." dedi.

Bayraktar, AA'nın TEKNOFEST'in ilk yılından itibaren organizasyonun hayata geçmesinde çok önemli rol üstlendiğine dikkati çekerek, çalışanlara teşekkür etti.

"HER BİRİNDE AYRI DÜNYA VAR"

TEKNOFEST'in bu yıl İstanbul'da da gerçekleştirileceğini hatırlatan Bayraktar, "Orası da çok coşkulu geçecektir. TEKNOFEST KKTC, beklediğimizden daha yoğun ilgiyle karşılaştı. Kayıttan çok daha fazla katılım olduğunu görüyoruz. 96 katılımcı kurumun stantları var. O stantların her birinde ayrı dünya var. Yarışmalar dışında hava gösterileri var. Festival muhteşem coşkuyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, açıklamasının ardından AA çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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