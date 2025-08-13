Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST kuşağı dünyayı değiştirecek

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nın final programı son gününde sürüyor.

Bilişim Vadisi'ndeki Robotaksi yarış alanına gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bayraktar ile beraberindeki Vali İlhami Aktaş, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ve ilgililer, takımların bulunduğu stantları gezdi, öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Bakan Kacır, yarışlara "start" verirken, Bayraktar'la öğrencileri Next Sosyal'e katılmaya davet etti.

Kacır, gazetecilere, 500'den fazla teknoloji girişimine ev sahipliği yapan Türkiye'nin en büyük teknoparklarından birisi Bilişim Vadisi'nde bulunduklarını belirterek, TEKNOFEST'te 2018'den bu yana Robotaksi Otonom Araç Yarışması düzenlediklerini, yarışmaların adresinin de Bilişim Vadisi olduğunu söyledi.

Burasının Türkiye'nin mobilite teknolojilerini geliştiren şirketlerin, girişimlerin kümelendiği merkez olduğunu vurgulayan Kacır, "Burada yine 500'den fazla takımın başvuru yaptığı ve 50'ye yakın takımın finallerde yarıştığı robotaksi yarışmasını gerçekleştirmek bizim için gerçekten mutluluk vesilesi. TEKNOFEST, yıldan yıla büyüyen, 81 şehrimizde heyecana ve coşkuya vesile olan dünyanın en büyük teknoloji festivali. Geçen yıl 1 milyon 650 binden fazla yarışmacıyla TEKNOFEST yarışmalarına imza atmıştık. İnanıyorum ki bu yıl yeni rekorları yine TEKNOFEST kuşağıyla kıracağız. Ben şimdiden 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST'e tüm milletimizi 7'den 77'ye beklediğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

"GENÇLERİN ENERJİSİYLE, HEYECANIYLA, COŞKUSUYLA BULUŞMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Kacır, ziyaret ettiği bazı araçlarda 2022'de attıkları imzaların bulunduğunu, bu gençlerin 3 yıldır çalışmalarını sürdürerek pisti başarıyla tamamladığını anlatarak, "Ben inanıyorum ki buradan yetişen arkadaşlar, gençlerimiz, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin de öncüleri olacaklar. Artık bunun sonuçlarını görmeye başladık. Çok sayıda teknoloji girişimimiz TEKNOFEST'ten doğuyor. Türkiye'nin savunma sanayii firmalarına, kritik teknoloji geliştiren kurumlarına, TEKNOFEST'te bu yolculuğa başlayan gençlerimiz güç vermeye devam ediyor. Dolayısıyla biz burada olmaktan, gençlerin enerjisiyle, heyecanıyla, coşkusuyla buluşmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

TEKNOFEST kuşağının sosyal medyada yerli ve milli platform geliştirme gayretinin çok kıymetli olduğuna işaret eden Kacır, şöyle devam etti:

"Teknolojik bağımsızlık ekonomik bağımsızlığın, ekonomik bağımsızlık siyasi bağımsızlığın anahtarıdır. Bizler tam bağımsız Türkiye iddiamızı tahkim etmek adına muhakkak teknolojinin her alanında bu iddiayı sahiplenmeliyiz. Bu sadece savunma sanayinden ibaret bir konu değil. Finanstan enerjiye, ulaştırmadan sağlığa, tarıma, gıdaya, haberleşmeye, tüm alanlarda teknolojiyi kendi imkanlarıyla geliştiren ve üreten bir ülke olmak Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğu için elzem. Dolayısıyla gençlerimizin, TEKNOFEST kuşağının böyle bir sosyal medya platformunu, ben de bir kullanıcısıyım ve çok beğenerek, severek kullanıyorum, geliştirmiş olması, Next Sosyal'i Türkiye'ye ve dünyaya sunmuş olması bence takdire şayan. Bizler de sosyal medyada ve diğer kişisel teknoloji ürün ve hizmet tercihlerimizde her zaman yerli olanın, milli olanın yanında olmaya devam edeceğiz."

"OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİREN TEKNOFEST KUŞAĞI DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK"

Selçuk Bayraktar da stantları gezdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yarışmayı Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK'la 2018'den beri düzenlediklerini belirterek, otonom araçların teknolojisini geliştiren TEKNOFEST kuşağının dünyayı değiştireceğini dile getirdi.

Bu kuşağın bir anlamda dünyayı yıkıldığı yerden ayağa kaldıracağına, dünyayı daha iyiye, daha güzele taşıyacağına dikkati çeken Bayraktar, "Dosdoğru değerlerle hem ülkemiz hem tüm dost, kardeş coğrafyalar için teknoloji üretecekler, bizi daha bağımsız ve müreffeh kılacaklar." dedi.

Bayraktar, TEKNOFEST kuşağının son eseri Next Sosyal'in Türkiye'nin sosyal mecrası olduğunu hatırlatarak, "Herkesi, tüm dost ve kardeş coğrafyaları Next Sosyal'e bekliyoruz. Buradaki kardeşlerimizin hepsi zaten girmişlerdi. Onların eseri. Onların gayretlerini, başarılarını kutlamaya, tebrik etmeye, tüm herkesi Next Sosyal'e bekliyoruz." diye konuştu.

"TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında bu yıl ilk defa Deniz Kuvvetlerinin eserlerinin sergileneceğini bildiren Bayraktar, "Mavi vatanda bizi bağımsız kılacak eserler sergilenecek. Sürprizler de olacak. Aynı zamanda üç farklı TEKNOFEST yarışmamız da olacak. 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi'nde TEKNOFEST Mavi Vatan düzenlenecek. Sonrasında da TEKNOFEST İstanbul 17-21 Eylül'de düzenlenecek İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kacır, Bayraktar ve beraberindekiler, alandaki geziyi tamamladıktan sonra yarışmaya katılan ekiplerle "TEKNOFEST pozu" vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.