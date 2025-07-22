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  • Selçuk Bayraktar TEKNOFEST kuşağını işaret etti: Kendi sosyal medyamızı geliştirdik
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Selçuk Bayraktar TEKNOFEST kuşağını işaret etti: Kendi sosyal medyamızı geliştirdik

24'e özel açıklamalarda bulunan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Türkiye'nin savunma sanayi anlamında çok büyük bir ivmesi var. Neredeyse tüm teknoloji alanlarında geliştirdiği eserler var.' dedi.

Haber Merkezi22 Temmuz 2025 Salı 17:22 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST kuşağını işaret etti: Kendi sosyal medyamızı geliştirdik
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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 24'e özel açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayi anlamında çok büyük bir ivmesi olduğuna dikkat çekerken, "Neredeyse tüm teknoloji alanlarında geliştirdiği eserler var." dedi.

"NEXT TEKNOFEST SOSYAL YAYINA ALINDI"

Bayraktar, "Tüm faaliyetin düzenlenme amacına uygun bir şekilde TEKNOFEST kuşağı kendi sosyal medyasını geliştirdi. NEXT TEKNOFEST Sosyal yayına alındı." ifadesini kullandı.

"TEKNOFEST 17-21 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA OLACAK"

TEKNOFEST'in İstanbul'da yapılacağına vurgu yapan Bayraktar, "Bu yıl yine KKTC'den sonra 17-21 Eylül'de İstanbul'da olacak TEKNOFEST oraya tüm milletimizi, tüm dost ve kardeş coğrafyaları bekliyoruz" sözlerini ekledi.

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