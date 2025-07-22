BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 24'e özel açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayi anlamında çok büyük bir ivmesi olduğuna dikkat çekerken, "Neredeyse tüm teknoloji alanlarında geliştirdiği eserler var." dedi.

"NEXT TEKNOFEST SOSYAL YAYINA ALINDI"

Bayraktar, "Tüm faaliyetin düzenlenme amacına uygun bir şekilde TEKNOFEST kuşağı kendi sosyal medyasını geliştirdi. NEXT TEKNOFEST Sosyal yayına alındı." ifadesini kullandı.

"TEKNOFEST 17-21 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA OLACAK"

TEKNOFEST'in İstanbul'da yapılacağına vurgu yapan Bayraktar, "Bu yıl yine KKTC'den sonra 17-21 Eylül'de İstanbul'da olacak TEKNOFEST oraya tüm milletimizi, tüm dost ve kardeş coğrafyaları bekliyoruz" sözlerini ekledi.