Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de başladı. Festival vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, 24 TV ekibi, etkinliğin nabzını yerinde tuttu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar ise festivalin heyecanına ilişkin 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de başladı. Festival yoğun ilgi görüyor. 24 TV ekibi, etkinliğin nabzını tuttu.



Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (@Selcuk), ise... pic.twitter.com/0fgYK2eaXO — 24 TV (@yirmidorttv) May 1, 2025

Bayraktar, "TEKNOFEST ülkemizin tam bağımsız geleceği adına kardeş vatanın bağımsızlığı adına çok önemli bir faaliyet. Milletimizin yoğun bir rağbet gösteriyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Sizlerin de paydaşımız olarak bu işin ortağı olarak ilk günden itibaren verdiğiniz destekten dolayı ayrıca şükranlarımızı iletiyoruz" dedi.

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