İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2025 Perşembe / 4 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4585
  • EURO
    43,5732
  • ALTIN
    3979.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Selçuk Bayraktar, TürkMedya standını ziyaret etti: Verdiğiniz destekten dolayı şükranlarımızı iletiyoruz
Güncel

Selçuk Bayraktar, TürkMedya standını ziyaret etti: Verdiğiniz destekten dolayı şükranlarımızı iletiyoruz

TürkMedya'nın TEKNOFEST KKTC'deki standını ziyaret eden TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Milletimizin yoğun bir rağbet gösteriyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Sizlerin de paydaşımız olarak bu işin ortağı olarak ilk günden itibaren verdiğiniz destekten dolayı ayrıca şükranlarımızı iletiyoruz' dedi.

HABER MERKEZİ1 Mayıs 2025 Perşembe 18:59 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar, TürkMedya standını ziyaret etti: Verdiğiniz destekten dolayı şükranlarımızı iletiyoruz
ABONE OL

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de başladı. Festival vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, 24 TV ekibi, etkinliğin nabzını yerinde tuttu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar ise festivalin heyecanına ilişkin 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, "TEKNOFEST ülkemizin tam bağımsız geleceği adına kardeş vatanın bağımsızlığı adına çok önemli bir faaliyet. Milletimizin yoğun bir rağbet gösteriyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Sizlerin de paydaşımız olarak bu işin ortağı olarak ilk günden itibaren verdiğiniz destekten dolayı ayrıca şükranlarımızı iletiyoruz" dedi.

Bir sonraki TEKNOFEST nerede olacak? Selçuk Bayraktar bizzat duyurdu

Bayraktar, 24 TV'den çağrı yaptı

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST KKTC, beklediğimizden daha yoğun ilgiyle karşılaştı

Baykar'dan stratejik ortaklık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.