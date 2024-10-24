Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bayraktar yaptığı açıklamada, "TUSAŞ tesislerinde TUSAŞ genel müdürümüzle birlikte oradaki çalışma arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Son nefesimize kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Bayraktar'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda çalışan mühendislerimizle, teknik ekiplerimizle hasbihal ettik. Orada gördüğümüz manzara bizi çok etkiledi. Dün yaralanıp bugün aynı azimle işe gelen teknik ekiplerle çalışma fırsatımız oldu.

Yaralı yatağında gazi olmuş teknik personelin azmini, kararlılığını bir defa daha gördük. Bizler için hayatını milli teknoloji hamlesine ve savunma sanayiine vakfetmiş mühendisler için büyük ilham kaynağı oldular.

Milletimize başsağlığı diliyorum. Ülkemizi göklerde bağımsız kılmak için çalışma yürütürken böyle saldırıyla karşı karşıya kaldılar. Ülkemizi göklerde bağımsız kılmaya devam edeceğiz. Bir kez daha böylesine asil ruhlu milletin ferdi olduğum için gurur duyuyorum. Allah ne kadar nefes verdiyse son nefesimize kadar mücadelemize devam edeceğiz.