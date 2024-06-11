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Selçuk Bayraktar uyardı: Tüm vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını rica ediyorum

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı. Selçuk Bayraktar, 'Halka açık bir şirket olmayan BAYKAR, hiçbir zaman yatırım teklifi ya da önerilerinde bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımızdan bu tür içeriklere karşı dikkatli olmalarını ve itibar etmemelerini önemle rica ederim.' dedi.

IHA11 Haziran 2024 Salı 14:18 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar uyardı: Tüm vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını rica ediyorum
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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında Baykar'ın adını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı vatandaşları uyardı.

BAYKAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAR'DAN DOLANDIRICILIK UYARISI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir süredir internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, BAYKAR'a yatırım yaparak gelir elde edebileceğinize dair sahte ilanlar, haber benzeri içerikler ve videolar dolaşıma sokulduğunu görmekteyiz. Gerçekliği olmayan bu tür ilan, haber ve videolarda yapay zaka desteğiyle şahsıma aitmiş gibi duran konuşma ve görüntüler kullanılmaktadır. Bu açıklama, video ve röportajlar benzeri içerikler kesinlikle gerçek dışıdır ve dolandırıcılık amacıyla illegal bir şekilde yayılmaktadır. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; halka açık bir şirket olmayan BAYKAR, hiçbir zaman yatırım teklifi ya da önerilerinde bulunmamaktadır. Bu tarz dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçlerimiz devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızdan bu tür içeriklere karşı dikkatli olmalarını ve itibar etmemelerini önemle rica ederim" ifadelerine yer verildi.

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