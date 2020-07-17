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  • Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı: Vatandaşa kurşun sıkılabileceği aklımın ucundan bile geçmiyordu
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Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı: Vatandaşa kurşun sıkılabileceği aklımın ucundan bile geçmiyordu

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı. Selçuk Bayraktar, 'Asker köprüye çıktı ve polislerin silahlarını aldığı bilgisi geldi. Onun üzerine benim kafamda şimşekler çaktı. Herhalde bir darbe girişimi var' şeklinde tepki verdiğini söylerken Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise, 'Vatandaşa kurşun sıkılabileceği aklımın ucundan bile geçmiyordu' dedi.

IHA17 Temmuz 2020 Cuma 07:53 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 08:18
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Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde o gece yaşadıklarını anlattı. Selçuk Bayraktar, "Asker köprüye çıktı ve polislerin silahlarını aldığı bilgisi geldi. Onun üzerine benim kafamda şimşekler çaktı. Herhalde bir darbe girişimi var" şeklinde tepki verdiğini söyledi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise, "Vatandaşa kurşun sıkılabileceği aklımın ucundan bile geçmiyordu" dedi.

Selçuk Bayraktar, 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar videonun üzerine "#15Temmuz tüm dünyaya gösterdi ki; ’Bu topraklarda bir daha asla bir ihanet şebekesi, bir terör örgütü, kökü dışarıda olan karanlık bir örgüt ülkemizi asla tahakküm altına alamayacak.’" notunu düştü.

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