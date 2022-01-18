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Selçuk Bayraktar: Yaptığınız soykırım ve katliamlardan utanın

Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, MIT'de akademisyenlik yapan Prof. Max Tegmark'ın kendisine yönelik sözlerine cevap olarak, 'Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır.' dedi.

18 Ocak 2022 Salı 03:05 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 03:12
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Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki gelişimi tüm dünyada konuşulurken MIT'de akademisyenlik yapan Prof. Max Tegmark, Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar hakkında hadsiz açıklamalarda bulunmuştu.

Tegmark, "Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." demişti.

Selçuk Bayraktar Tegmark'ın bu sözlerine cevap verdi. Bayraktar'ın konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözümona bir akademisyen,Karabağ Hrkt. döneminde,bir mülakatta "Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz" demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!" ifadelerine yer verdi.

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