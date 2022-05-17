İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2022 Salı / 16 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8873
  • EURO
    16,7965
  • ALTIN
    926.873
  • BIST100
    2394.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Selçuk Bayraktar'a tazminat ödeyecekler... Birgün'ün bir yalanı daha tescillendi
Güncel

Selçuk Bayraktar'a tazminat ödeyecekler... Birgün'ün bir yalanı daha tescillendi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Birgün gazetesinin kendisini hedef alan haberine ilişkin açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

17 Mayıs 2022 Salı 22:34 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçları (SİHA) tüm dünyada adından başarılarıyla söz ettirirken, yurt içinde ise bazı kesimlerin hedefi haline geliyor.

Muhalefet partileri başta olmak üzere birçok asılsız ithamla karşı karşıya kalan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, açtığı son tazminat davasını da kazandı.

Birgün gazetesinin kendisini hedef alan, "TÜBİTAK, damadın vakfına çalışıyor" haberini geçtiğimiz yılın eylül ayında mahkemeye taşıyan Bayraktar, toplam 250 bin liralık manevi tazminat talep etmişti.

200 BİN LİRA TAZMİNAT CEZASI

Dava dilekçesinde yer alan "Davalıların niyetinin habercilik ya da toplumu bilgilendirmek olmadığı müvekkillerin kişilik haklarına saldırı kastı güttükleri aşikârdır" talebini kabul eden mahkeme, bugün görülen karar duruşmasında, haberin muhataplarını toplamda 200 bin liralık manevi tazminat cezasına çarptırdı.

HALUK BAYRAKTAR: UTANIRLAR MI? SANMAM

Karar sonrası açıklama yapan Haluk Bayraktar, "Etikten, ahlaktan, doğruluktan sapmayacak gazeteciler yetişsin diye bu tazminatları da iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz." dedi.

Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yargı kararı kendi lehlerine olursa ne ala, eğer aleyhlerine olursa tu kaka! Hakka da hukuka da saygıları yok! Etikten, ahlaktan, doğruluktan sapmayacak gazeteciler yetişsin diye bu tazminatları da iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz. Utandılar mı? Sanmam..."

  • Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar
  • birgün
  • tazminat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.