Selçuk Bayraktar'dan Babacan'a gönderme: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, SİHA'ları hedef alarak, iktidara geldiklerinde bu projelere dokunacaklarını söylemişti. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'dan bu söylemlere görselli bir cevap geldi.
Türkiye'nin yerli ve milli gururu Baykar'ı hedef alan Ali Babacan'a tepki yağmaya devam ediyor.
Son olarak tepkisini dile getiren Selçuk Bayraktar, çirkin söylemlere karşı, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." dedi.
Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir...#KIZILELMA ✈️���� pic.twitter.com/axvuurj2Hc— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 17, 2023