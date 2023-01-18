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Selçuk Bayraktar'dan Babacan'a gönderme: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir...

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, altılı masanın küçük ortağı Ali Babacan'ın Baykar'a yönelik çirkin iftirasına sosyal medya hesabından göndermede bulundu. Selçuk Bayraktar, Babacan'ın Baykar'a yönelik 'iktidara geldiğimizde dokunacağız' şeklindeki ifadesine, 'Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir...' diye karşılık verdi.

Star Gazetesi18 Ocak 2023 Çarşamba 02:54 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan Babacan'a gönderme: Ona sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir...
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Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Baykar'ı hedef alan çirkin iftiralar ve söylemlere tepki göstererek bir göndermede bulundu. Bayraktar paylaşımda görsellere yer verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, SİHA'ları hedef alarak, iktidara geldiklerinde bu projelere dokunacaklarını söylemişti. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'dan bu söylemlere görselli bir cevap geldi.

"ONA SADECE AZİZ MİLLETİMİZİN EVLATLARI DOKUNABİLİR..."

Türkiye'nin yerli ve milli gururu Baykar'ı hedef alan Ali Babacan'a tepki yağmaya devam ediyor.

Son olarak tepkisini dile getiren Selçuk Bayraktar, çirkin söylemlere karşı, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." dedi.

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