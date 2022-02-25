Selçuk Bayraktar'dan 'bağımsız savunma sanayi' vurgusu: Hayati önem taşıyor!

25 Şubat 2022 Cuma 23:08 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 23:11

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ukrayna için bir destek mesajı paylaştı. Mesajında savunma sanayinin önemine vurgu yapan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Rusya'nın bağımsız bir ulusun egemenliğini hiçe sayarak hukuksuzca gerçekleştirdiği işgali en sert şekilde kınıyorum. İşgale direnen Türk kardeşlerimizin vatanı Kırım ve Ukrayna'yı destekliyorum. Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu