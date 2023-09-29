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Selçuk Bayraktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TEKNOFEST teşekkürü

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bayraktar, 'Kendisine bir kez daha bizimle birlikte TEKNOFEST ruhunu paylaştığı için şükranlarımızı sunuyoruz.' ifadelerini kullandı.

29 Eylül 2023 Cuma 22:33 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TEKNOFEST teşekkürü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST kapsamında gençlere ödüllerini takdim etti.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

"Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız, TEKNOFEST İzmir'de ülkemiz için yüksek katma değerli projeler geliştiren gençlerimize ödüllerini takdim etti. Kendisine bir kez daha bizimle birlikte TEKNOFEST ruhunu paylaştığı için şükranlarımızı sunuyoruz..."

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