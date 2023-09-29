Selçuk Bayraktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TEKNOFEST teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST kapsamında gençlere ödüllerini takdim etti.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
"Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanımız, TEKNOFEST İzmir'de ülkemiz için yüksek katma değerli projeler geliştiren gençlerimize ödüllerini takdim etti. Kendisine bir kez daha bizimle birlikte TEKNOFEST ruhunu paylaştığı için şükranlarımızı sunuyoruz..."
Cumhurbaşkanımız, #TEKNOFEST İzmir'de ülkemiz için yüksek katma değerli projeler geliştiren gençlerimize ödüllerini takdim etti.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) September 29, 2023
Kendisine bir kez daha bizimle birlikte #TEKNOFEST ruhunu paylaştığı için şükranlarımızı sunuyoruz... ������ https://t.co/w5TDzsVyLs