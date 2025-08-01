CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Next Sosyal'in 622 bin 416 kullanıcıya ulaştığını ifade etti.

İşte Bayraktar'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

NEXT Sosyal'ın beyin takımı var, Aykut Bey yapay zeka uzmanı ve Mert de TEKNOFEST'ten bir kardeşimiz. TEKNOFEST'ten yol arkadaşımız, dahi bir çocuk. 5. sınıfta mayınları bulan dron yapmaya çalışıyordu. 22 yıldır Aykut hem yakın dostumuz hem de yapay zeka ve data konusunda uzman bir isim. Mert, inanılmaz bir girişimci. Next Sosyal'in hızını arttırdı. TEKNOFEST'te şampiyonluk aldı iki kez. TEKNOFEST, bu kuşağın yetişmesine fırsat verdi.

TEKNOFEST, ilk düzenlediğimizde milletimiz yitik sevdasına kavuşmuş gibi adeta sarıldı, 500 bin kişi geldi, biz 100 binden fazla kimseyi beklemiyorduk. NEXT sosyal yıllardır düşündüğümüz projeydi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı cemiyetini oluşturuyor ve moderasyonunu yapıyor. TEKNOFEST Girişimcilerinin kurduğu 2N Medya Teknoloji de teknik altyapısını yapıyor. Bir yandan da açık kaynaklı bir yolla gitti, böylece kurallar da şeffaf oldu, bugün yayınlandı kodları.

İnsanlığın faydasına geliştirdiği bir proje. Almanya menşeli olduğuna ilişkin bir algı yaratmaya çalıştılar. Bunun açık kaynaklı olduğunu duyurduk, bunun da bir cemiyeti olsun. Teknoloji geliştirenlere ve topluma mal olsun. Açık kaynaklı olduğu için herkes kullanabiliyor ve içini görebiliyor. Sosyal medyada tweet'ler atılıyor, toplumu birbirine düşürmek için mecralar var, karanlık hikayeler var, devlet başkanları sosyal medyadan atılıyor. Açık olunca herkes eşitleniyor.

15 kişilik teknik ve 30 kişilik gönüllü bir ekip. Bunu misyon edinmiş durumda insanlar. Kendi mecramız olsun istiyorlar. Ne gibi şeyler kural ihlali olsun diye çalışıyorlar.

"İNGİLİZCE OLMASININ NEDENİ KÜRESEL ANLAMDA YAYILMASI İÇİN"

Bugün sosyal medya toplumu birbirine düşürmek için kullanılan bir mecra. Zaman zaman devlet başkanlarının sosyal medyadan atıldığını gördük. Bir taziye yayınladığım için hesabımın kapatıldığına şahit oldum. NEXT'teki ortak akıl bu ismi koydu. İngilizce olmasının nedeni küresel anlamda yayılması için. Dijital tahakkümün yıkılmasını istiyoruz. İsteyen alsın dilerse üniversiteler kullansın. İsim önerilerine de açığız. Halihazırda küresel anlamdaki tarafı için NEXT dedik ama Türkiye tarafı için ismi değiştirebiliriz.

"DÜNYANIN HEMEN HEMEN HER YERİNDEN SALDIRIYA UĞRADIK"

Next'in genç yazılımcısı Mert Delibalta ise "Muş ilinde bulunuyorduk, terör olayları beni derinden sarsmıştı ve fazlaydı. Mayına basıp şehit olan askerlerimiz beni duygulandırmıştı. Buna çözüm ararken böyle bir dron geliştirmiştim. T3 Vakıfı teknoloji atölyeleri yeni kuruluyordu, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu haberi görmüş beni teknoloji atölyeleri sınavına davet etmişti. Yeterli skor almıştım. Girişimci Öğrenci Mert Delibalta: Sebebini bilmiyoruz ama dünyanın hemen hemen her yerinden saldırıya uğradık. Yaklaşık 600 milyon istekli saldırıya kaldık, 20 dakika kapalı kaldık bu sürede." diye konuştu.

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NEXT'İN GÜVENLİĞİ

T3 Vakfı Kurucusu Mütevelli Heyeti Üyesi Aykut Fırat da "Bu tür sistemlerin en büyük sorunu neyi nasıl gösterdiğinin bilinmemesi, yankı odaları oluşturuyorlar ve uç fikirlere insanları yöneltebiliyorsunuz. Açık kaynaklı olması bakın böyle işliyor diyoruz. Prensibimiz böyle olmasına rağmen bizi Mastodon'a şikayet etmeleri, biz de bugün yayımladık" diye konuştu.

EKİP KİMLERDEN OLUŞUYOR?

15 kişilik teknik ve 30 kişilik gönüllü bir ekip. Bunu misyon edinmiş durumda insanlar. Kendi mecramız olsun istiyorlar. Ne gibi şeyler kural ihlali olsun diye çalışıyorlar.

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