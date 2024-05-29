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  • Selçuk Bayraktar'dan 'fetih' paylaşımı: İnançlı bir genç, gün gelir roketleri gökyüzüne fırlatır
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Selçuk Bayraktar'dan 'fetih' paylaşımı: İnançlı bir genç, gün gelir roketleri gökyüzüne fırlatır

İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü dolayısıyla BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar anlamlı bir video paylaştı. Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 'Milletimiz ve insanlık için gayret gösteren Fatih'in torunlarıyla birlikte yol yürümenin gururunu yaşıyorum' dedi.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 00:11 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan 'fetih' paylaşımı: İnançlı bir genç, gün gelir roketleri gökyüzüne fırlatır
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Selçuk Bayraktar İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bayraktar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Medeniyetimiz, gençlere güvenmeyi ve gençlerle yol yürümeyi öğütler. İnançlı bir genç, gün gelir gemileri karadan da yürütür, roketleri gökyüzüne de fırlatır! Milletimiz ve insanlık için gayret gösteren Fatih'in torunlarıyla birlikte yol yürümenin gururunu yaşıyorum! İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü kutlu olsun!

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