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  • Selçuk Bayraktar'dan ''Gazze'' mesajı: Yardıma hazırız
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Selçuk Bayraktar'dan ''Gazze'' mesajı: Yardıma hazırız

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır.' ifadelerini kullandı.

19 Ekim 2023 Perşembe 23:58 - Güncelleme:
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Selçuk Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Gazze'de insanlık tarihinin en ağır dramlarından birinin yaşandığını vurguladı.

İsrail'in, kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlettiğini belirten Bayraktar, "Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayarak savaş suçu işliyor. Kimliğini soykırımla mücadele etmeye borçlu olanlar, bugün soykırıma başvurarak hak iddia ediyor. Uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baykar olarak Gazze'ye insani yardım yapmaya hazır olduklarını dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır."

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