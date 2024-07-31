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  • Selçuk Bayraktar'dan Heniyye için başsağlığı mesajı: Kazanan er ya da geç iyiler olacaktır
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Selçuk Bayraktar'dan Heniyye için başsağlığı mesajı: Kazanan er ya da geç iyiler olacaktır

Baykar Yönetim Kurulu Selçuk Bayraktar, 'Filistin direnişinin önde gelen siyasi isimlerinden Heniyye'nin hain ve insanlık dışı bir suikast sonucu şehit edildiğini üzüntüyle öğrendim. Tüm dünya halklarının gönlünde büyüyen Filistin direnişi barbar siyonistlere karşı mücadelesine devam edecektir. Kazanan er ya da geç iyiler olacaktır' dedi.

31 Temmuz 2024 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan Heniyye için başsağlığı mesajı: Kazanan er ya da geç iyiler olacaktır
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Baykar Yönetim Kurulu Selçuk Bayraktar, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin alçak bir suikast sonucu şehit edilmesi dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı.

Bayraktar'ın mesajı şöyle:

Filistin direnişinin önde gelen siyasi isimlerinden İsmail Heniyye'nin hain ve insanlık dışı bir suikast sonucu şehit edildiğini üzüntüyle öğrendim.

Tüm dünya halklarının gönlünde büyüyen Filistin direnişi barbar siyonistlere karşı mücadelesine devam edecektir. Kazanan er ya da geç iyiler olacaktır.

Rabbim şehadetini mübarek eylesin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Ailesinin, kardeş Filistin halkının, İslam Alemi'nin ve emperyalizmin çelik dişlilerine direnen tüm insanlığın başı sağolsun.

Kırılır da bir gün bütün dişliler...

HAMAS LİDERİ HENİYYE'YE ALÇAK SUİKAST

Heniyye yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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