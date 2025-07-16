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Selçuk Bayraktar'dan İsrail'e tepki: Eceli gelmiş köpek misali

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, soykırımcı İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, 'Terörist devlet İsrail eceli gelen köpek misali azgınlığa devam...' dedi.

HABER MERKEZİ16 Temmuz 2025 Çarşamba 19:00 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan İsrail'e tepki: Eceli gelmiş köpek misali
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Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yönelik defalarca hava saldırıları düzenleyen İsrail savaş uçakları Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini de hedef aldı. İsrail, Suriye Süveyda'dan tamamen çekilene kadar saldırıya devam edeceği tehdidinde bulunurken Kesve ve Dera'da da patlama sesleri duyuldu.

BAYRAKTAR'DAN İSRAİL'E TEPKİ

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar ise, 'Teknofest Sosyal' uygulamasındaki hesabından saldırılara yönelik paylaşım yaptı.

Bayraktar paylaşımında, İsrail'in saldırılarına, "Terörist devlet İsrail eceli gelen köpek misali azgınlığa devam..." diyerek tepki gösterdi.

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