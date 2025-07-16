Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yönelik defalarca hava saldırıları düzenleyen İsrail savaş uçakları Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini de hedef aldı. İsrail, Suriye Süveyda'dan tamamen çekilene kadar saldırıya devam edeceği tehdidinde bulunurken Kesve ve Dera'da da patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar ise, 'Teknofest Sosyal' uygulamasındaki hesabından saldırılara yönelik paylaşım yaptı.

Bayraktar paylaşımında, İsrail'in saldırılarına, "Terörist devlet İsrail eceli gelen köpek misali azgınlığa devam..." diyerek tepki gösterdi.