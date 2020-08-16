Selçuk Bayraktar'dan Joe Biden'a müthiş gönderme: Okyanus ötesinden okunmadıysa...

16 Ağustos 2020 Pazar 08:10 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 08:10

ABD Başkan Adayı Joe Biden'a, Türkiye hakkındaki haddi aşan skandal ifadeleri nedeniyle tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir tepki de Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, isim vermeden ABD Başkan adayı Biden başta olmak üzere Türkiye düşmanlarına Çanakkale ile göndermede bulundu.

'DUR YOLCU...'

Bayraktar paylaşımında 'Okyanus ötesinden okunmadıysa; "Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, Bir devrin battığı yerdir!" ifadelerini kullandı.