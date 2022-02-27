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Selçuk Bayraktar'dan Miraç Kandili mesajı

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Miraç Kandili dolaysıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

27 Şubat 2022 Pazar 22:11 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 22:11
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Baykar Savunma Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Miraç Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Miraç Kandili'nin insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyen Bayraktar paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin ve İslam âleminin #MiraçKandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını diliyorum.

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