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Selçuk Bayraktar'dan Oda TV'nin haberine tekzip: Baştan aşağıya yalan

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bay-Kar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Oda TV'nin yalan haberine tepki gösterdi. Bayraktar, “Baştan aşağıya yalan” ifadesini kullandı.

07 Haziran 2020 Pazar 16:11 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 16:15
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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bay-Kar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar’la ilgili yalan haber yazan Oda TV’ye sert tepki gösterdi.

TEKZİP: BAŞTAN AŞAĞIYA YALAN

Bayraktar TB2'nin mimarı Selçuk Bayraktar’dan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Oda TV’ye tekzip geldi. Bayraktar, “Tekzip: Baştan aşağıya yalan. Tekzip bitti” ifadesini kullandı. Bayraktar, doğruyu öğrenmek isteyenlere eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın katıldığı canlı yayının linkini paylaştı.

İşte Selçuk Bayraktar'ın doğrusunu paylaştığı canlı yayın linki...

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