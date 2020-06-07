Selçuk Bayraktar'dan Oda TV'nin haberine tekzip: Baştan aşağıya yalan

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bay-Kar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar’la ilgili yalan haber yazan Oda TV’ye sert tepki gösterdi.
TEKZİP: BAŞTAN AŞAĞIYA YALAN
Bayraktar TB2'nin mimarı Selçuk Bayraktar’dan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Oda TV’ye tekzip geldi. Bayraktar, “Tekzip: Baştan aşağıya yalan. Tekzip bitti” ifadesini kullandı. Bayraktar, doğruyu öğrenmek isteyenlere eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın katıldığı canlı yayının linkini paylaştı.
İşte Selçuk Bayraktar'ın doğrusunu paylaştığı canlı yayın linki...