Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: İçeride birileri sadece iftira peşinde

ASELSAN'daki işten çıkarmaları Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde "Türkiye'nin güvenliği için önemli bilgilere sahip olan bu personeller, daha önce 'güvenli' idi de şimdi mi 'güvensiz' oldu?" sorusunu sordu.

Soru önergesinde ASELSAN konusunda çeşitli iddialar öne süren CHP'li kılıç, tüm dünyanın övgüyle bahsettiği milli SİHA'larımızın üreticisi Baykar hakkında asılsız ithamlarda bulunarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadının sahibi olduğu Baykar'ın önü mü açılmak isteniyor?" gibi skandal bir ifade kullandı.

CHP'li Kılıç'ın iftirasına BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tepki gösterdi.

SELÇUK BAYRAKTAR: İSTEDİĞİNİZ KADAR YOLUMUZA TAKOZ DÖŞEYİN



Sonuna kadar bu zihniyetle mücadele edeceklerini ifade eden Selçuk Bayraktar, "Tüm dünya övgüyle bahsederken, SİHA'larımızı kullanan ülkeler kahraman derken, içeride birileri sadece iftira peşinde. PKK/YPG sıkışınca saldırı siyasetten geliyor. İstediğiniz kadar yolumuza TAKOZ hatta MAYIN döşeyin. Biz, son nefesimize kadar bu zihniyetle mücadele edeceğiz" dedi.

HALUK BAYRAKTAR: BU ZİHNİYET BU KEZ BAŞARAMAYACAK!



Ana muhalefetin iftira ve algı oyunlarının başarılı olamayacağını vurgulayan Haluk Bayraktar, "Öz kaynaklarınla sıfırdan geliştirdiğin teknolojilerle dünyanın gıpta ile baktığı bir firma ol, memleketin ana muhalefet partisi sinsice iftira ve algı oyunlarıyla yoluna TAKOZ koysun. Nuri Demirağ gibi bu topraklara ait girişimcileri yok etmiş bu zihniyet bu kez başaramayacak!." sözleriyle CHP'li Kılıç'a tepki gösterdi.