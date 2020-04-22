Selçuk Bayraktar'dan Sözcü yazarının provokatif sorusuna cevap: Gözünüzden kaçmış olmalı

22 Nisan 2020 Çarşamba 08:16 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 08:16

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı.

Bayraktar, Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve "'Bizi buraya kilitleyin, bu iş bitmeden buradan çıkmayacağız' diyen mühendislerimizin eseri... Bu topraklarda ilelebet yaşayacak Çanakkale ruhuyla... #MilliTeknolojiHamlesi idealiyle... Tam Bağımsız Türkiye iddiasıyla... Türkiye'mize nefes olması duasıyla..." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve mühendislerin yerli solunum cihazıyla çekilen iki fotoğrafı da paylaştı.

"HİÇ KADIN MÜHENDİS YOK MU?"



Sözcü Gazetesi yazarı Özlem Gürses, Selçuk Bayraktar'ın paylaşıma cevap verdi ve "Hiç kadın mühendis yok mu?" ifadelerini kullandı.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Özlem Gürses'e cevap verdi ve "Önemli bir noktaya dikkat çektiniz, teşekkürler. Baykar'da mühendis/personelimizin 96'sı kadın. Dün bazıları bizimleydi, gözünüzden kaçmış olmalı. TEKNOFEST ve DENEYAP'larda da onbinlerce kız öğrenci yetiştiriyoruz. #MilliTeknolojiHamlesi kadın erkek hep birlikte gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.