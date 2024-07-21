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Selçuk Bayraktar'dan tarihi görüntüler hakkında dikkat çeken paylaşım

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalara ve askeri geçit törenlerine ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu. Selçuk Bayraktar, 'Bir bayram edasıyla yurda giriş yaptık, yarım asır önce olduğu gibi; gökten, karadan ve denizden...' dedi.

21 Temmuz 2024 Pazar 08:20 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan tarihi görüntüler hakkında dikkat çeken paylaşım
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı KKTC'de düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

KKTC'nin Girne kentinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı anısına, TCG Anadolu'nun da aralarında yer aldığı 50 gemi ile denizde geçit töreni icra edildi. Geçiş töreninde Bayraktar TB-3, Bayraktar KIZILELMA, 3 deniz karakol uçağı ve F-16 savaş uçakları da yer aldı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kutlamalara ilişkin bir video paylaştı.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir bayram edasıyla yurda giriş yaptık, yarım asır önce olduğu gibi; gökten, karadan ve denizden...

Şehit ve Gazilerimize rahmet ve minnetle..."

Bayraktar'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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