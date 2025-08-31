İSTANBUL 35°C / 22°C
Güncel

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST İstanbul'a davet: Rotamız belli, hedefimiz büyük

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinin kapanış konuşmasını, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiren TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük. Bu milli gururu zirveye taşımak için hepinizi 17-21 Eylül'de TEKNOFEST İstanbul'a bekliyorum' dedi.

HABER MERKEZİ31 Ağustos 2025 Pazar 17:10 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST İstanbul'a davet: Rotamız belli, hedefimiz büyük
İstanbul Tersanesi'nde devam eden dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Mavi Vatan bugün sona eriyor. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturan festivale ilgi büyük. Gün boyunca ziyaretçiler TCG Anadolu, TCG Sancaktar, Hızır Reis, Sakarya gibi pek çok gemi, denizaltıyı yakından takip etti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Vatandaşlar alanda bulunan gemilerin önünde hatıra fotoğrafı çektirirken özellikle Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN KAPANIŞ KONUŞMASI

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinin kapanış konuşmasını, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirdi.

"HER FİKİR UFKUMUZA ATILMIŞ SAĞLAM BİR ÇAPA"

Bayraktar, gençlerin ortaya koyduğu projelerin Türkiye'nin tam bağımsızlık vizyonuna önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Burada sergilediğiniz her fikir, tam bağımsızlık ufkumuza atılmış sağlam bir çapadır. Ve elbette, Mavi Vatanımızın sahipsiz olmadığını bir kez daha tüm dünyaya gösteren, karadaki bir karış toprağımız neyse denizdeki bir avuç suyumuzun da aynı mukaddes emanet olduğunu ilan eden, aziz milletimize en içten şükranlarımı iletiyorum." dedi.

"21. YÜZYILDA NELER YAPABİLECEĞİMİZİ TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİNİZ"

Otonom su altı araçlarından insansız deniz sistemlerine kadar geliştirilen projelerin büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Bayraktar, "Bu projelerle Türkiye'nin gelecekteki parlak hikayesine ortak oldunuz. Barbaros'un torunlarının, Piri Reis'in mirasını ayağa kaldıranların 21. yüzyılda neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Sizler bu aziz milletin maziden atiye uzanan en sağlam köprüsüsünüz. Burada sergilediğiniz her fikir, tam bağımsızlık ufkumuza atılmış sağlam bir çapadır. Sizin akıl ve alın terinizin olmadığı hiçbir zafer kalıcı değildir." diye konuştu.

SELÇUK BAYRAKTAR'TAN TEKNOFEST İSTANBUL'A DAVET

"Bugün Mavi Vatan'daki bu limandan ayrılıyoruz. Unutmayın, her bitiş yeni bir başlangıçtır. Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük!" diyen Bayraktar, gençleri 17-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul'a davet etti.

