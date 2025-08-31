İstanbul Tersanesi'nde devam eden dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Mavi Vatan bugün sona eriyor. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturan festivale ilgi büyük. Gün boyunca ziyaretçiler TCG Anadolu, TCG Sancaktar, Hızır Reis, Sakarya gibi pek çok gemi, denizaltıyı yakından takip etti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Vatandaşlar alanda bulunan gemilerin önünde hatıra fotoğrafı çektirirken özellikle Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN KAPANIŞ KONUŞMASI

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinin kapanış konuşmasını, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirdi.

Bayraktar, gençlerin ortaya koyduğu projelerin Türkiye'nin tam bağımsızlık vizyonuna önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Burada sergilediğiniz her fikir, tam bağımsızlık ufkumuza atılmış sağlam bir çapadır. Ve elbette, Mavi Vatanımızın sahipsiz olmadığını bir kez daha tüm dünyaya gösteren, karadaki bir karış toprağımız neyse denizdeki bir avuç suyumuzun da aynı mukaddes emanet olduğunu ilan eden, aziz milletimize en içten şükranlarımı iletiyorum." dedi.

Otonom su altı araçlarından insansız deniz sistemlerine kadar geliştirilen projelerin büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Bayraktar, "Bu projelerle Türkiye'nin gelecekteki parlak hikayesine ortak oldunuz. Barbaros'un torunlarının, Piri Reis'in mirasını ayağa kaldıranların 21. yüzyılda neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Sizler bu aziz milletin maziden atiye uzanan en sağlam köprüsüsünüz. Burada sergilediğiniz her fikir, tam bağımsızlık ufkumuza atılmış sağlam bir çapadır. Sizin akıl ve alın terinizin olmadığı hiçbir zafer kalıcı değildir." diye konuştu.

"Bugün Mavi Vatan'daki bu limandan ayrılıyoruz. Unutmayın, her bitiş yeni bir başlangıçtır. Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük!" diyen Bayraktar, gençleri 17-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul'a davet etti.