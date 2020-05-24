24 Mayıs 2020 Pazar 17:40 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 17:43

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI TİHA'ya ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Bayraktar AKINCI TİHA belgesenin bu akşam yayınlanacağını hatırlatara şu ifadeleri kullandı:



"3 saat sonra kocaman bir 'balina' bayramlaşmak için uçarak evinize gelecek. Pencereleri açın. AkıncıBelgeseli saat 20.23'de Baykar YouTube kanalında!"

3 saat sonra kocaman bir �� bayramlaşmak için uçarak evinize gelecek. Pencereleri açın. ��#AkıncıBelgeseli ⏰ saat 20.23'de Baykar YouTube kanalında!



�� https://t.co/owYIqLsoYe#MilliTeknolojiHamlesi ✈️�������� pic.twitter.com/gHIaeyuyuA — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 24, 2020

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin savunma sanayiinde kritik bir eşiği daha aşmasını sağlayacak önemli projelerden biri olan Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) geliştirme çalışmaları bir belgesele konu oldu.



Türkiye'nin taarruzi sınıftaki ilk insansız hava aracı olan ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI'nın geliştirme aşamaları AKINCI adı verilen belgesel ile ilk kez gözler önüne serilecek.

Bayraktar AKINCI TİHA'nın kritik üretim safhaları ve geliştirme çalışmalarının anlatıldığı belgesel, BUGÜN saat 20.23'de Baykar'a ait "Baykar Technologies" adlı YouTube kanalında ilk kez yayınlanacak.

Yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı belgesel için İstanbul'da bulunan Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri ile Bayraktar AKINCI TİHA'nın test faaliyetlerinin yürütüldüğü Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda aylarca süren çekimler yapıldı.

Şubat 2019'da başlayan belgesel projesi yaklaşık 15 ayda tamamlandı.

Belgesel, Bayraktar AKINCI'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 6 Aralık 2019'a kadar olan zorlu ve yoğun çalışma döneminin yaşandığı son 6 aylık süreci mercek altına alıyor.