Yapılan açıklamada, "BOTAŞ'ın logosu ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafıyla paylaşılan, "6.500 TL'lik yatırım" ilanı dolandırıcılık amaçlıdır. Dijital mecralarda, 'para kazandırma' vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz." ifadeleri yer aldı.
BOTAŞ'ın logosu ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafıyla paylaşılan, "6.500 TL'lik yatırım" ilanı dolandırıcılık amaçlıdır.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) July 17, 2023
Dijital mecralarda, 'para kazandırma' vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz.⬇️ pic.twitter.com/cMDqxxkFwc