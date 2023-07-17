Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından BOTAŞ ve Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafı ile sosyal medyada dolaşan sözde yatırım ilanına ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "BOTAŞ'ın logosu ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafıyla paylaşılan, "6.500 TL'lik yatırım" ilanı dolandırıcılık amaçlıdır. Dijital mecralarda, 'para kazandırma' vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz." ifadeleri yer aldı.