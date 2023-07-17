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Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafıyla paylaşılan ilan hakkında uyarı: İtibar etmeyin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) logosu ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafıyla paylaşılan 'yatırım' ilanı hakkında açıklama yaptı. Yayımlanan açıklamada, söz konusu ilanın dolandırıcılık amaçlı olduğu ve itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 13:21 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafıyla paylaşılan ilan hakkında uyarı: İtibar etmeyin
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından BOTAŞ ve Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafı ile sosyal medyada dolaşan sözde yatırım ilanına ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "BOTAŞ'ın logosu ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafıyla paylaşılan, "6.500 TL'lik yatırım" ilanı dolandırıcılık amaçlıdır. Dijital mecralarda, 'para kazandırma' vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz." ifadeleri yer aldı.

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