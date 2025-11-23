Selçuk Bayraktar'ın hocası Eric Feron: Her zaman Türk üretimi konusunda ısrarcı oldu

Anadolu Ajansının (AA) "Zirvedeki İsimlerin Emektar Öğretmenleri" başlıklı dosyasının üçüncü haberinde Selçuk Bayraktar'ın Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olduğu dönemdeki profesörlerinden, Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik, Bilgisayar ve Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Eric Feron'a yer verildi.

Feron, Bayraktar'ı Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki eğitimi sırasında tanıdığını, Georgia Teknoloji Enstitüsü için Atlanta'ya taşındıklarında da Bayraktar'ı kalacak yer bulana kadar evinde misafir ettiğini anlattı.

Bayraktar'ı evinde ağırladığı dönemde, kızlarından en küçüğü olan 8 yaşındaki Julie'nin matematikte zorlandığını dile getiren Feron, şunları kaydetti:

"Selçuk ona matematik öğretmeyi kendine görev edinmişti. Hala ondan sevgiyle bahseder, hepimiz küçük Julie'mizi matematikte mutlu etmeye uğraştığını hatırlıyoruz, elinden gelenin en iyisini yapıyordu. Ayrıca, Selçuk bir keresinde eşimin konuk ettiği izci öğrencilere dronları göstermeye gelmişti. Bir düzine izci, Selçuk'un bir kilise okulunun koridorunda dron uçurmasını izliyordu. Selçuk çocuklarla hep çok iyi anlaşırdı."

İlk tanışmalarından itibaren Bayraktar'ın çok azimli ve kararlı bir öğrenci olduğunu ifade eden Feron, karşılaştıkları farklı kişiliklerdeki öğrencilerin çeşitli güçlü yönlerle birbirinden ayrıştığını, eğitimci olarak amaçlarının ise onların güçlü yönlerini belirlemek ve bu yönlerin pekişmesine yardım etmek olduğunu dile getirdi.

- "SON DERECE GÜÇLÜ BİR KARARLILIK VE ÇALIŞMA ETİĞİNE SAHİPTİ"

Feron, "Selçuk eline geçirdiği her ekipmana hakim olan, azimli bir öğrenci olarak geldi. Ayrıca son derece güçlü bir kararlılık ve çalışma etiğine sahipti. En belirgin özelliklerinden biri iş ahlakı, cesareti ve işini en üst düzeyde yapma kabiliyetiydi." ifadesini kullandı.

Bayraktar'ın mükemmeliyetçi bir çalışma stiline sahip olduğuna değinen Feron, "Sanırım bunun bir nedeni de Bayraktar ailesinde aldığı endüstriyel eğitim. Ondan gördüğüm ve öğrendiğim şeylerden biri de mükemmel yazılımlar üretme konusundaki başarısıydı. En başından itibaren yüksek kaliteli iş çıkarma konusunda çok prensipliydi." diye konuştu.

Feron, öğrencilik dönemlerinde Bayraktar'ın bağımsız çalışmaya meyilli ancak uyumlu çalışabileceği ekipler kurmakta başarılı biri olduğunu ve birlikte iş yapabileceği özgün insanlarla tanışma konusunda ona destek sağladığını belirtti.

Bayraktar'ı, bilimsel başarıların görünür kılınması için araştırma makalesi yazmanın gerekliliği konusunda ikna ettiğini, birlikte çalıştıkları bir araştırma makalesi bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Feron, şöyle devam etti:

"Teknik başarının yanı sıra, son derece güçlü bir iş ahlakına sahip. Çok bağımsız biri ama ekip kurmayı da biliyor. Onu iş başında gördüm, araştırmaları için bir ekip kurmayı başardı ve kendi deneylerini gerçekleştirdiler. Bunları başarısının ardındaki temel nitelikler olarak görüyorum. Herkesle çok iyi anlaşır. Bence bu unsurlar başarının reçetesi."

- "HER ZAMAN TÜRK ÜRETİMİ KONUSUNDA ISRARCI OLDU"

Prof. Feron, Bayraktar'ın Türk savunma sanayisinde attığı adımlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Selçuk'un Türkiye'nin havacılık endüstrisini geliştirmek için yaptığı işleri, aynı kabiliyette olsaydım ve bu fırsat bende olsaydı muhtemelen onun yöntemleriyle aynı şekilde yürütürdüm. Selçuk, her zaman Türk üretimi konusunda ısrarcı oldu. Bu yüzden mümkün olduğunca çok bileşeni Türkiye'den tedarik etmek ve yabancı donanım veya teknoloji sağlayıcılarından olabildiğince bağımsız olmak istiyor. Bence bunu çok iyi yapıyor, bu sistematik bir gelişme. Türkiye'nin bağımsızlığını ortaya koyabilmesi için yapılması gereken bir gelişme. Çalışmalarını ve benimsediği yaklaşımı destekliyorum."

- "TÜRK ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMAKTAN ONUR DUYUYORUZ"

Bayraktar'ın çalışmalarından elde ettiği sonuçlara tanık olmanın çok güzel bir his olduğunu söyleyen Feron, "Selçuk'u bir dağın tepesinde, Türk askerleriyle birlikte hava araçlarını test ederken izledim. Dağ başında ve karların içinde, insanlarla kendi çalışmalarını test ederken görmek beni gerçekten çok etkiledi. Çok gurur duyuyorum, teknolojiyi gerçekten özümseyen ve kullanıcısı olacak kişilerle beraber, teknolojiyi ilerleten sayılı insanlardan biri olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Her eğitimcinin öğrencilere yol göstermek konusunda kendine özgü bir tarz benimsediğine dikkati çeken Feron, şunları kaydetti:

"Selçuk'a ulaşılamaz, çok uçlarda bir amaç verip, 'O hedefe ulaş, Ay'a erişmeye çalış, sonra ne olacağını görelim.' derdim. Yapmam gereken tek şey de buydu, ona ihtiyaç duyduğu donanımı temin etmek ve birlikte çalışabileceği kişilerle ilgili önerilerde bulunmak.

Bununla birlikte, eğitimcilerin öğrencilere katabileceği başka şeyler de var. Şunu söylemek istiyorum, Türk öğrencilerle çalışmaktan onur duyuyoruz. Hepsi çok çalışkan ve sabırlı insanlar, Türkiye'de büyülü şeyler var adeta. Selçuk'un dışında, profesör olan iki öğrenci daha tanıdım, başarılı akademisyenler olmak için o kadar sabırla çalıştılar ki... ABD'ye gelmelerinden önce Türkiye'de sihirli bir şeyler olmuş olmalı. Türkiye'de yaşayan insanların genel bir özelliği var, çok çalışıp, çabalayıp başarana kadar deneme yeteneği. Bunu çok az kişide gördüm."