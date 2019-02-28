Selçuk Bayraktar’ın TEKNOFEST paylaşımına birçok bakan destek verdi
BAYKAR Teknik Müdürü ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın, gençlerin Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’e destek için Twitter üzerinden başlattığı zincir kampanyasına, birçok bakan katkı sağladı.
BAYKAR Teknik Müdürü ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’e destek için Twitter üzerinden başlattığı zincir kampanyasına, birçok bakan katkı sağladı. İşte o Twitter zincirleri.
Hakkari Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden bir görüntü paylaşan Selçuk Bayraktar, “Hayal ettiklerini araştırmak, geliştirmek, üretmek için herkes TEKNOFEST’te. Öyle değil mi Mehmet Fatih Kacır?” sözleriyle, zinciri Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’a devretti.
Kesinlikle öyle 👍🏻— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) 28 Şubat 2019
Hakkari'den, Rize'ye herkes #TEKNOFEST'te.
Rize Merkez Kurtuluş İlkokulu'ndan mesaj var @haluk pic.twitter.com/nQas5X5uQk
Kacır ise Rize Merkez Kurtuluş İlkokulu'ndan paylaştığı mesajında, “Kesinlikle öyle. Hakkari’den Rize’ye herkes TEKNOFEST’te. Rize Merkez Kurtuluş İlkokulu’ndan mesaj var Haluk Bayraktar.” sözleriyle, emaneti BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a teslim etti.
Kesinlikle öyle 👍🏻— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) 28 Şubat 2019
Hakkari'den, Rize'ye herkes #TEKNOFEST'te.
Rize Merkez Kurtuluş İlkokulu'ndan mesaj var @haluk pic.twitter.com/nQas5X5uQk
Rize / Merkez Şehit Şuayip Seferoğlu İmam Hatip Ortaokulu’ndan bir görüntü paylaşan Haluk Bayraktar, “Bu gençler çığır açıcı teknolojilerde ülkemizi en ileri seviyeye taşıyacak. Ne dersiniz Sayın Bakanım Mustafa Varank?” sözleriyle zincirin ucunu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a iletti.
Bu gençler çığır açıcı teknolojilerde ülkemizi en ileri seviyeye taşıyacak. 💫🔭🔬— Haluk Bayraktar (@haluk) 28 Şubat 2019
Rize / Merkez Şehit Şuayip Seferoğlu İmam Hatip Ortaokulu
Ne dersiniz Sn. Bakanım @varank ? pic.twitter.com/asf6o3M1By
Sinop Merkez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan bir görüntü paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Maşallah derim. Geleceğin lider ülkesi Türkiye’yi inşa ederken ödüller kazanma ve genç bilim insanları ile tanışma fırsatı! Genç kardeşlerimizi TEKNOFEST’e bekliyoruz!” sözleriyle halkayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na ulaştırdı.
Maşallah derim :)— Mustafa Varank (@varank) 28 Şubat 2019
Geleceğin Lider ülkesi Türkiye’yi inşa ederken ödüller kazanma ve genç bilim insanları ile tanışma fırsatı!
Genç kardeşlerimizi #TEKNOFEST’e bekliyoruz! 🔭🔬🚀
📎https://t.co/IwECbkAVeZ
📍 Sinop Merkez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Öyle değil mi @kasapoglu ? pic.twitter.com/xX4qLPshYT
Alanya Hayate Hanım Ortaokulu’ndan bir görüntü paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Gençliğimiz yarınların gelişmiş ve müreffeh Türkiye’sini kurmak için TEKNOFEST’te yarışıyor! Herkes TEKNOFEST’te, öyle değil mi Mehmet Ersoy?” sözleriyle ipin ucunu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a devretti.
Gençliğimiz yarınların gelişmiş ve müreffeh Türkiye’sini kurmak için #TEKNOFEST’te yarışıyor!— Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 28 Şubat 2019
Alanya Hayate Hanım Ortaokulu
Herkes #TEKNOFEST'te
Öyle değil mi? @MehmetErsoyTR pic.twitter.com/XjqrOpkdSh
Burdur Anadolu İmam hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’ndan bir görüntü paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Doğayı, kültürü, tarihi koruyacak teknolojiler üretmek için herkes TEKNOFEST’te! Öyle değil mi Ziya Selçuk?” diyerek zinciri Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teslim etti.
Doğayı, kültürü, tarihi koruyacak teknolojiler üretmek için— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetErsoyTR) 28 Şubat 2019
Herkes #TEKNOFEST'te!
📌Burdur Anadolu İmam hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu
Öyle değil mi? @ziyaselcuk pic.twitter.com/WVbVYTg1vO
Kayseri Melikgazi Yıldırım Beyazıt Ortaokulu’ndan bir görüntü paylaşan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anbean büyüyen zinciri, “Teori ve pratik TEKNOFEST’te buluşuyor. Öğrencilerimiz için hayal etme, üretme, başarma fırsatı TEKNOFEST’te! Öyle değil mi Mehmet Cahit Turhan?” sözleriyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a devretti.
Teori ve pratik #TEKNOFEST’te buluşuyor!— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) 28 Şubat 2019
Öğrencilerimiz için hayal etme, üretme, başarma fırsatı: https://t.co/OOG1akBCNd
Kayseri Melikgazi Yıldırım Beyazıt Ortaokulu
Öyle değil mi? @Mcahidturhan pic.twitter.com/ZYvR9p1Id8
Tokat Bilim ve Sanat Merkezi’nden bir görüntü paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek, “Ulaşılamayan yer kalmasın diye, herkes TEKNOFEST’te! Sen de orada mısın Süleyman Soylu?” dedi.
Ulaşılamayan yer kalmasın diye, Herkes #TEKNOFEST'te— Mehmet Cahit Turhan (@Mcahidturhan) 28 Şubat 2019
Tokat Bilim ve Sanat Merkezi
Sen de orada mısın? @suleymansoylu pic.twitter.com/n0OqYA0eFh
Şırnak Cizre Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu’ndan görüntü paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir seslenerek, “Milli Teknoloji Hamlesi ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği için atılmış büyük bir adım. Geleceğin güvenli Türkiye’sini gençlerimiz kuracak! Herkes Teknofest’te İsmail Demir” dedi.
Ulaşılamayan yer kalmasın diye, Herkes #TEKNOFEST'te— Mehmet Cahit Turhan (@Mcahidturhan) 28 Şubat 2019
Tokat Bilim ve Sanat Merkezi
Sen de orada mısın? @suleymansoylu pic.twitter.com/n0OqYA0eFh
Van İpekyolu Fevzi Çakmak Ortaokulu’ndan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Türkiye’nin her yerinden TEKNOFEST’e katılan gençlerimiz, bize istikbalimizin göklerde olduğunu gösteriyor! Herkes TEKNOFEST’te” şeklinde cevap verdi.
Hayal ettiklerini araştırmak, geliştirmek, üretmek için herkes #TEKNOFEST'te— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 28 Şubat 2019
Hakkari Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Öyle değil mi? @mfatihkacir pic.twitter.com/vJpTZvX7Vb
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