Selçuk Bayraktar’ın TEKNOFEST paylaşımına birçok bakan destek verdi

BAYKAR Teknik Müdürü ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’e destek için Twitter üzerinden başlattığı zincir kampanyasına, birçok bakan katkı sağladı. İşte o Twitter zincirleri.

Hakkari Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden bir görüntü paylaşan Selçuk Bayraktar, “Hayal ettiklerini araştırmak, geliştirmek, üretmek için herkes TEKNOFEST’te. Öyle değil mi Mehmet Fatih Kacır?” sözleriyle, zinciri Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’a devretti.

Kesinlikle öyle 👍🏻



Hakkari'den, Rize'ye herkes #TEKNOFEST'te.



Rize Merkez Kurtuluş İlkokulu'ndan mesaj var @haluk pic.twitter.com/nQas5X5uQk — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) 28 Şubat 2019

Kacır ise Rize Merkez Kurtuluş İlkokulu'ndan paylaştığı mesajında, “Kesinlikle öyle. Hakkari’den Rize’ye herkes TEKNOFEST’te. Rize Merkez Kurtuluş İlkokulu’ndan mesaj var Haluk Bayraktar.” sözleriyle, emaneti BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a teslim etti.

Kesinlikle öyle 👍🏻



Hakkari'den, Rize'ye herkes #TEKNOFEST'te.



Rize Merkez Kurtuluş İlkokulu'ndan mesaj var @haluk pic.twitter.com/nQas5X5uQk — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) 28 Şubat 2019

Rize / Merkez Şehit Şuayip Seferoğlu İmam Hatip Ortaokulu’ndan bir görüntü paylaşan Haluk Bayraktar, “Bu gençler çığır açıcı teknolojilerde ülkemizi en ileri seviyeye taşıyacak. Ne dersiniz Sayın Bakanım Mustafa Varank?” sözleriyle zincirin ucunu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a iletti.

Bu gençler çığır açıcı teknolojilerde ülkemizi en ileri seviyeye taşıyacak. 💫🔭🔬



Rize / Merkez Şehit Şuayip Seferoğlu İmam Hatip Ortaokulu



Ne dersiniz Sn. Bakanım @varank ? pic.twitter.com/asf6o3M1By — Haluk Bayraktar (@haluk) 28 Şubat 2019

Sinop Merkez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan bir görüntü paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Maşallah derim. Geleceğin lider ülkesi Türkiye’yi inşa ederken ödüller kazanma ve genç bilim insanları ile tanışma fırsatı! Genç kardeşlerimizi TEKNOFEST’e bekliyoruz!” sözleriyle halkayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na ulaştırdı.

Maşallah derim :)



Geleceğin Lider ülkesi Türkiye’yi inşa ederken ödüller kazanma ve genç bilim insanları ile tanışma fırsatı!



Genç kardeşlerimizi #TEKNOFEST’e bekliyoruz! 🔭🔬🚀



📎https://t.co/IwECbkAVeZ



📍 Sinop Merkez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu



Öyle değil mi @kasapoglu ? pic.twitter.com/xX4qLPshYT — Mustafa Varank (@varank) 28 Şubat 2019

Alanya Hayate Hanım Ortaokulu’ndan bir görüntü paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Gençliğimiz yarınların gelişmiş ve müreffeh Türkiye’sini kurmak için TEKNOFEST’te yarışıyor! Herkes TEKNOFEST’te, öyle değil mi Mehmet Ersoy?” sözleriyle ipin ucunu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a devretti.

Gençliğimiz yarınların gelişmiş ve müreffeh Türkiye’sini kurmak için #TEKNOFEST’te yarışıyor!



Alanya Hayate Hanım Ortaokulu



Herkes #TEKNOFEST'te



Öyle değil mi? @MehmetErsoyTR pic.twitter.com/XjqrOpkdSh — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 28 Şubat 2019

Burdur Anadolu İmam hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’ndan bir görüntü paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Doğayı, kültürü, tarihi koruyacak teknolojiler üretmek için herkes TEKNOFEST’te! Öyle değil mi Ziya Selçuk?” diyerek zinciri Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teslim etti.

Doğayı, kültürü, tarihi koruyacak teknolojiler üretmek için



Herkes #TEKNOFEST'te!



📌Burdur Anadolu İmam hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu



Öyle değil mi? @ziyaselcuk pic.twitter.com/WVbVYTg1vO — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetErsoyTR) 28 Şubat 2019

Kayseri Melikgazi Yıldırım Beyazıt Ortaokulu’ndan bir görüntü paylaşan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anbean büyüyen zinciri, “Teori ve pratik TEKNOFEST’te buluşuyor. Öğrencilerimiz için hayal etme, üretme, başarma fırsatı TEKNOFEST’te! Öyle değil mi Mehmet Cahit Turhan?” sözleriyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a devretti.

Teori ve pratik #TEKNOFEST’te buluşuyor!

Öğrencilerimiz için hayal etme, üretme, başarma fırsatı: https://t.co/OOG1akBCNd

Kayseri Melikgazi Yıldırım Beyazıt Ortaokulu

Öyle değil mi? @Mcahidturhan pic.twitter.com/ZYvR9p1Id8 — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) 28 Şubat 2019

Tokat Bilim ve Sanat Merkezi’nden bir görüntü paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek, “Ulaşılamayan yer kalmasın diye, herkes TEKNOFEST’te! Sen de orada mısın Süleyman Soylu?” dedi.

Ulaşılamayan yer kalmasın diye, Herkes #TEKNOFEST'te



Tokat Bilim ve Sanat Merkezi



Sen de orada mısın? @suleymansoylu pic.twitter.com/n0OqYA0eFh — Mehmet Cahit Turhan (@Mcahidturhan) 28 Şubat 2019

Şırnak Cizre Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu’ndan görüntü paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir seslenerek, “Milli Teknoloji Hamlesi ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği için atılmış büyük bir adım. Geleceğin güvenli Türkiye’sini gençlerimiz kuracak! Herkes Teknofest’te İsmail Demir” dedi.

Ulaşılamayan yer kalmasın diye, Herkes #TEKNOFEST'te



Tokat Bilim ve Sanat Merkezi



Sen de orada mısın? @suleymansoylu pic.twitter.com/n0OqYA0eFh — Mehmet Cahit Turhan (@Mcahidturhan) 28 Şubat 2019

Van İpekyolu Fevzi Çakmak Ortaokulu’ndan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Türkiye’nin her yerinden TEKNOFEST’e katılan gençlerimiz, bize istikbalimizin göklerde olduğunu gösteriyor! Herkes TEKNOFEST’te” şeklinde cevap verdi.