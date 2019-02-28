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Selçuk Bayraktar’ın TEKNOFEST paylaşımına birçok bakan destek verdi

BAYKAR Teknik Müdürü ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın, gençlerin Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’e destek için Twitter üzerinden başlattığı zincir kampanyasına, birçok bakan katkı sağladı.

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BAYKAR Teknik Müdürü ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’e destek için Twitter üzerinden başlattığı zincir kampanyasına, birçok bakan katkı sağladı. İşte o Twitter zincirleri.

Hakkari Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden bir görüntü paylaşan Selçuk Bayraktar, “Hayal ettiklerini araştırmak, geliştirmek, üretmek için herkes TEKNOFEST’te. Öyle değil mi Mehmet Fatih Kacır?” sözleriyle, zinciri Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’a devretti.

Kacır ise Rize Merkez Kurtuluş İlkokulu'ndan paylaştığı mesajında, “Kesinlikle öyle. Hakkari’den Rize’ye herkes TEKNOFEST’te. Rize Merkez Kurtuluş İlkokulu’ndan mesaj var Haluk Bayraktar.” sözleriyle, emaneti BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a teslim etti.

 

 

Rize / Merkez Şehit Şuayip Seferoğlu İmam Hatip Ortaokulu’ndan bir görüntü paylaşan Haluk Bayraktar, “Bu gençler çığır açıcı teknolojilerde ülkemizi en ileri seviyeye taşıyacak. Ne dersiniz Sayın Bakanım Mustafa Varank?” sözleriyle zincirin ucunu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a iletti.

 

 

Sinop Merkez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan bir görüntü paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Maşallah derim. Geleceğin lider ülkesi Türkiye’yi inşa ederken ödüller kazanma ve genç bilim insanları ile tanışma fırsatı! Genç kardeşlerimizi TEKNOFEST’e bekliyoruz!” sözleriyle halkayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na ulaştırdı.

 

 

Alanya Hayate Hanım Ortaokulu’ndan bir görüntü paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Gençliğimiz yarınların gelişmiş ve müreffeh Türkiye’sini kurmak için TEKNOFEST’te yarışıyor! Herkes TEKNOFEST’te, öyle değil mi Mehmet Ersoy?” sözleriyle ipin ucunu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a devretti.

 

 

Burdur Anadolu İmam hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’ndan bir görüntü paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Doğayı, kültürü, tarihi koruyacak teknolojiler üretmek için herkes TEKNOFEST’te! Öyle değil mi Ziya Selçuk?” diyerek zinciri Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teslim etti.

 

 

Kayseri Melikgazi Yıldırım Beyazıt Ortaokulu’ndan bir görüntü paylaşan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anbean büyüyen zinciri, “Teori ve pratik TEKNOFEST’te buluşuyor. Öğrencilerimiz için hayal etme, üretme, başarma fırsatı TEKNOFEST’te! Öyle değil mi Mehmet Cahit Turhan?” sözleriyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a devretti.

 

 

Tokat Bilim ve Sanat Merkezi’nden bir görüntü paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek, “Ulaşılamayan yer kalmasın diye, herkes TEKNOFEST’te! Sen de orada mısın Süleyman Soylu?” dedi.

 

 

Şırnak Cizre Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu’ndan görüntü paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir seslenerek, “Milli Teknoloji Hamlesi ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği için atılmış büyük bir adım. Geleceğin güvenli Türkiye’sini gençlerimiz kuracak! Herkes Teknofest’te İsmail Demir” dedi.

 

 

Van İpekyolu Fevzi Çakmak Ortaokulu’ndan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Türkiye’nin her yerinden TEKNOFEST’e katılan gençlerimiz, bize istikbalimizin göklerde olduğunu gösteriyor! Herkes TEKNOFEST’te” şeklinde cevap verdi.

 

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