Selçuk Kozağaçlı'nın 10 yıl 15 ay hapis cezası onandı

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi 2013 yılında açılan Çağdaş Hukukçular Derneği(ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve dernek üyeleri hakkındaki açılan davada karar verdi. Kararda, dernek başkanı Kozağaçlı'ya verilen 12 yıllık hapis cezasını 10 yıl 15 ay olarak onandı.

Yargıtay Kozağaçlı'ya verilen 'örgüt propagandası' suçlamasıyla verilen hapis cezasının ise istinaf mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi 6'sı tutuklu 20 avukatın 'terör örgütü yöneticiliği' ve 'terör örgütü üyeliği' suçlamalarıyla yargılandığı davada kararını açıkladı. Yerel mahkeme kararında Selçuk Kozağaçlı'ya, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 12 yıl, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla da 1 yıl hapis cezası vermişti.