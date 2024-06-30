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Selçuk'ta zarar gören alanı helikopterden görüntülendi

İzmir'in Selçuk ilçesinde kontrol altına alınan yangından etkilenen ormanlık alan, helikopterden görüntülendi.

AA30 Haziran 2024 Pazar 13:19 - Güncelleme:
Selçuk'ta zarar gören alanı helikopterden görüntülendi
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Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle bugün kontrol altına alınan yangınla ilgili söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı ekibi, alevlerden zarar gören alanı Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterden görüntüledi.

Görüntülerde, Selçuk'tan başlayan şiddetli rüzgarın da etkisiyle Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen yaklaşık 350 hektarlık alan ile yangının yaklaştığı Kuşadası'nın Bayraklıdede Mahallesi yer aldı.

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