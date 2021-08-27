Selde zarar gören bisikletlerin tamir ve bakımını ücretsiz yapıyor

AA 27 Ağustos 2021 Cuma 11:24 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:24

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu, can kayıpları yaşandı, iş yerleri ve çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı, bazı binalar da yıkıldı.

Selde çok sayıda araç ve bisiklet zarar görürken, bazıları denize kadar sürüklendi. Bozkurt ve Abana ilçelerinde iş yeri bulunan Mustafa Yıldırım'ın Bozkurt'taki 150 bisikleti ise sel sularına kapıldı.

Abana'daki iş yerinde selden zarar gören bisikletlerin tamir ve bakımını yapan Yıldırım, bunun için ücret kabul etmiyor.

Yıldırım, AA muhabirine, 6 yıl önce İstanbul'dan köyüne döndüğünü söyledi.

Abana'da bir bisikletçi açtığını belirten Yıldırım, "Daha sonra biraz daha büyümem gerektiğini düşünerek Bozkurt'a daha büyük bir dükkan açtım. Bölgeye hizmet etme olanağım oldu. Bu da beni çok mutlu ediyordu. Bu olaylar olunca sadece Abana kaldı." dedi.

Selin yaşandığı gün Bozkurt'taki iş yerini açmadığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Evim Abana'da, normalde her gün Bozkurt'a gider bisiklet mağazamı açarım. O gün çok fazla yağmur yağdığı ve yağmurda da fazla müşteri gelmeyeceği için oraya gitme gereği duymadım. 'Bugün de kendime tatil vereyim.' dedim. Öğlen beni İnebolu'dan bir bisikletçi arkadaşım aradı. 'Bozkurt'ta kıyamet kopuyor.' dedi. Giyindim, Abana köprüsüne kadar gittim. Sular Abana'nın içine kadar dolmaya başladı. Oradan koşa koşa şehitliğe kadar çıktım ve Bozkurt'a baktım. O manzarayı Allah bir daha benim gözlerime göstermesin. İnsanların çatılardaki vaziyeti, suyun hızını görünce tüylerim hala diken diken oluyor."

Buna rağmen olayın gerçek olup olmadığını algılayamadığını dile getiren Yıldırım, "Gözler olayı görüyor ama beyniniz algılayamıyor. Bozkurt'taki mağazanın üstünde oturan komşum video çekmiş. Sel suları benim dükkana vuruyor, içeride ne kadar bisiklet varsa götürüyor. Bisikletleri denize götürmüş. 150 bisikletten çamurda bulduğumuz 3-5 bisiklet kaldı." dedi.

Yıldırım, selin ardından bisikleti zarar gören herkese yardım ettiğini vurgulayarak, "Allah bana bir iyilik etme fırsatı vermiş. Ben bu fırsatı bir daha bulamam. Mal mülk gitsin, bunlar umurumda değil. Şurada 2 çocuk gülsün, bu bana yetiyor. Malın hepsi yerine konur. Selden yarım dahi zarar gören bir insan varsa getirsin hepsini yaparım. Sağ olsun, bazı toptancı arkadaşlarım aradı, ücretsiz mal gönderecek. Mal göndermese de önemli değil. Elimdeki parçaların tamamını kullanmaya razıyım." ifadelerini kullandı.

Bisikletini tamir ettiren çocuklardan Mert Çiyan da sel nedeniyle bisikletinin fren ve vites değiştiricisinin bozulduğunu belirterek, "Mustafa abiye getirdim, sağ olsun değiştirdi. Birkaç gün bisikletime binememiştim Mustafa abi bisikletimi yaptıktan sonra binebildim, çok teşekkür ederim." dedi.