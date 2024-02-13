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  • Sele teslim olan Antalya'dan kahreden haber! Cansız bedenine ulaşıldı
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Sele teslim olan Antalya'dan kahreden haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Antalya'da gece yarısı başlayıp, sel dönüşen sağanak ölüme yol açtı. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu belirlendi.

DHA13 Şubat 2024 Salı 13:59 - Güncelleme:
Sele teslim olan Antalya'dan kahreden haber! Cansız bedenine ulaşıldı
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Antalya'da gece yarısı başlayıp, sel dönüşen sağanak ölüme yol açtı. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, cansız bedeni bulunan kişinin, 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu belirlendi.

ŞELALE KAHVERENGİ AKTI

Sağanak sonrası, şiddetli akan Düden Şelalesi'nin rengi de kahverengiye döndü. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinden denize dökülen şelalede, tersten gelen rüzgar şelale sularını deniz yerine karaya savurdu. Şelalenin denizle buluştuğu noktaya gelenler, çamur gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı. Çamurlu su deniz üzerinde de kahverengi tabaka oluşturdu.

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