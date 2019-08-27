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Selahattin Özdemir kimdir? Selahattin Özdemir hayatını kaybetti!

Selahattin Özdemir hayatını kaybetti. Selahattin Özdemir kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 80'li ve 90'lı yılların popüler arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir Mersin'de kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Selahattin Özdemir'in durumu kritikti. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sanatçı, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Özdemir'in yakınları ve sevenleri, ölüm haberi üzerine hastaneye gitti. Selahattin Özdemir hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Selahattin Özdemir kimdir? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Selahattin Özdemir hayatını kaybetti. 80'li ve 90'lı yılların popüler arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir Mersin'de kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Selahattin Özdemir'in durumunun kritik olduğu belirtiliyordu. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sanatçı, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.  İşte Selahattin Özdemir hakkında merak edilenler.. 
 
SELAHATTİN ÖZDEMİR KİMDİR? 
1982 yılında ilk albümünü çıkartan Selahattin Özdemir, bugüne kadar 20'den fazla albüme imza attı. Ünlü şarkıcı; "Esrar Perdesi", "Yaşarken Ölenler", "Sensiz de Olur", "Aramızda Sıra Dağlar", "Kimsem Yok Benim", "Filmin Sonu" ve "Yaşamam Artık"gibi parçaları ile kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşmıştı. İşte, Selahattin Özdemir hakkında merak edilenler...
 
Selahattin Özdemir 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. 1982'de ilk albümüne imza atan sanatçı, günümüzde müzik dünyasında aktif olarak yer almamakta ve Mersin'de işletmecilik yaparak geçimini sağlamaktadır.
 
Sanatçının bir dönem ortaya atmış olduğu "İngilizce Arabesk" projesi fazla ilgi görmemiştir.
 
Özdemir şarkılarında genellikle acı, hüzün, ayrılık ve sevdayı anlatmaktadır. Son albümü "Gidemezsin" 2009'da piyasaya çıkmıştır.

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